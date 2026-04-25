نمایندگان امریکا برای انجام دور بعدی مذاکرات با ایران به اسلام آباد می روند

واشنگتن می گوید که قرار است نمایندگان این کشور برای انجام دور بعدی مذاکرات با ایرانی ها، روز شنبه ۲۵ اپریل (پنجم ثور) به اسلام آباد بروند.

کارولین لیویت، سخنگوی قصر سفید به خبرنگاران گفت که دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده تصمیم گرفته است تا استیف ویتکاف، فرستادۀ ویژه ایالات متحده و جرد کوشنر، داماد خود را برای ادامهٔ مذاکرات به اسلام‌آباد اعزام کند.

سخنگوی قصر سفید گفت:"رییس جمهور ترمپ گزینه های نظامی را روی میز دارد که او همیشه خردمندانه آنرا منحیث قوماندان اعلی حفظ می‌کند. اما در حال حاضر، دپلوماسی امیدوارانه ادامه دارد و ما به جایی خواهیم رسید که خط سرخ رییس جمهور برآورده خواهد شد."

او افزود که رییس جمهور ترمپ "همیشه مایل است تا به دپلوماسی یک فرصت بدهد... ما امیدواریم که پیشرفت صورت گیرد."

پیش از این رییس جمهور ترمپ گفته بود که ایران قصد دارد پیشنهادی بدهد که خواسته‌های امریکا را برآورده سازد. او روز جمعه به خبرگزاری رویترز گفت: "آن‌ها در حال ارایه یک پیشنهاد هستند و باید ببینیم چه می‌شود."

این در حالی است که عباس عراقچی، وزیر خارجۀ ایران روز جمعه به اسلام‌آباد رسیده و به گفتهٔ مقامات پاکستانی ملاحظات تهران را درباره خواسته‌های واشنگتن ارایه کرده است. اما او در سفر به پاکستان، سخنی از مذاکره مستقیم خود با مقامات امریکایی اظهار نکرده است.

در همین حال پیت هگسیت، وزیر جنگ ایالات متحدهٔ امریکا، می‌گوید که ایران فرصت دارد تا یک "توافق خوب" با واشنگتن کند.

او گفت: "ایران می‌داند که آنها هنوز دریچه باز برای انتخاب عاقلانه دارند. تمام چیزی که آنها باید انجام دهند این است که سلاح هسته‌ای را به روش‌های معنی‌دار و قابل تایید رها کنند."

هگسیت گفت که محاصره تنگهٔ هرمز در حال گسترش و جهانی شدن است. او که روز جمعه در یک کنفرانس خبری صحبت می‌کرد، گفت که با گذشت هر ساعت، این محاصره محکمتر می‌شود و هیچ کس از حلقه این محاصره بیرون یا داخل شده نمی‌تواند.

هگسیت با تکرار موضع رییس جمهور ترمپ، گفت که ایالات متحده هیچ عجله‌ای برای انجام یک معامله بد با ایران ندارد.