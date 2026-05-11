دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده، این هفته در سفر به چین با شی جینپینگ، همتای چینی‌اش دیدار می‌کند، سفری که چندین هفته به تاخیر افتاد و نخستین سفر یک رییس جمهور ایالات متحده به چین از نومبر ۲۰۱۷ به اینسو است.

رییس جمهور ترمپ در آستانۀ این سفر، هفتۀ گذشته به خبرنگاران در قصر سفید گفت: "من روابط بسیار خوب با رییس جمهور شی دارم، او را یک مرد بسیار بزرگ یافته ام و به خوبی با هم کنار می‌آییم و می‌بیند که چگونه. ما تجارت زیاد با چین داریم که پول زیادی از آن در می‌آید."

دیدار رهبران ایالات متحده و چین در وسط تنش شدید در شرق میانه، به ویژه جنگ ایالات متحده با ایران، صورت می‌گیرد، وضعیتی که بازار جهانی انرژی را به شدت متاثر کرده است. به نظر می‌رسد که جنگ ایران، شریک استراتیژیک چین و موضوع تایوان، بر این سفر سایه اندازد.

مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحده، در یک کنفرانس خبری در قصر سفید گفت: "مطمینم که تایوان یکی از موارد بحث خواهد بود. همواره بوده است."

روبیو افزود که واشنگتن و بیجینگ حساسیت‌ها و اختلاف دیدگاه خود را در مورد تایوان کرده و نیز پی برده اند که بی‌ثباتی در آن منطقه به سود هیچ طرفی نخواهد بود.

رییس جمهور شی در تماس تلیفونی ماه فبروری با دونالد ترمپ، تایوان را "مهمترین مساله" در روابط چین-ایالات متحده خواند و از واشنگتن خواست تا به مسالۀ فروش تسلیحات به تایوان با دوراندیشی بپردازد.

وزیر خارجۀ ایالات متحده همچنان در پاسخ به پرسشی در مورد مطرح شدن موضوع حقوق بشر در چین در جریان سفر ترمپ گفت: "این مسایل از دید ما و در گفتگوهایمان همچنان برجسته بوده و ما به طرح آن در نشست‌های مناسب ادامه خواهیم داد."

گوو جیاکون، سخنگوی وزارت خارجۀ چین، روز یکشنبه در صحبت با خبرنگاران گفت که رییس جمهور شی در دیدار با دونالد ترمپ به بحث بر طیف گستردۀ مسایل خواهد پرداخت. او گفت: "رییس جمهور شی در خصوص مسایل بزرگ مرتبط با روابط چین-ایالات متحده، صلح و توسعۀ جهانی، تبادل عمیق دیدگاه با رییس جمهور ترمپ خواهد داشت."

سخنگوی وزارت خارجۀ چین در پیوند به تمایل کشورش برای حل اختلافات و گسترش همکاری با روحیۀ برابری و احترام متقابل گفت: "دپلوماسی سران دولت، نقش بی‌همتا در ارایۀ راهنمایی استراتیژیک در روابط دو جانبه بازی می‌کند. چین مایل است با روحیۀ برابری، احترام و منافع متقابل، به گسترش همکاری متقابل، مدیریت اختلافات و ایجاد ثبات بیشتر و رفع سردرگمی به جهان آشفته و در حال تغییر، بپردازد.

پیش از این، رییس جمهور ترمپ و همتای چینی‌اش در اکتوبر سال گذشته در کوریای جنوبی دیدار کرده بودند.

دیدارهای رییس جمهور ترمپ و رییس جمهور شی به تاریخ ۱۴ و ۱۵ می صورت می‌گیرد و مایکل لپین، گزارشگر اعزامی صدای امریکا به بیجینگ در روزهای آینده شما را در جریان تازه‌ترین خبرها از جریان این سفر تاریخی قرار خواهد داد.

افزون بر مسایل تجارتی، جنگ ایالات متحده و ایران و موضوع تایوان، استفاده از هوش مصنوعی و دسترسی به عناصر کمیاب از مسایل عمدۀ دیگر شامل در اجندای بحث رهبران دو کشور خواهد بود.