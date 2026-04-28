دونالد ترمپ به چارلز: ما ریشهٔ مشترک داریم

دونالد ترمپ، رییس جمهور و ملانیا ترمپ، بانوی نخست ایالات متحدهٔ امریکا، روز سه شنبه (۲۸اپریل) از چارلز سوم، پادشاه بریتانیا و ملکه کامیلا در قصر سفید استقبال کردند.

رییس جمهور ترمپ در مراسمی که ملانیا ترمپ، بانوی نخست ایالات متحده و ملکه کامیلا در آن حضور داشتند از "پیوند ارزشمند میان ایالات متحده و بریتانیا" سخن گفت.

دونالد ترمپ گفت: "در قرن‌هایی که از زمان به‌دست‌آوردن استقلال‌مان می‌گذرد، امریکایی‌ها هیچ دوستی نزدیک‌تر از بریتانیایی‌ها نداشته‌اند."

رییس جمهور ایالات متحده افزود:"ما ریشهٔ مشترک داریم، به یک زبان سخن می‌گوییم، ارزش‌های یکسان داریم و رزمندگان‌مان زیر دو پرچم سرخ، سفید و آبی از عین تمدن فوق‌العاده دفاع کرده‌اند."

سفر پادشاه بریتانیا به واشنگتن و دیدارش با دونالد ترمپ در حالی صورت می‌گیرد که هردو رهبر برای تقویت روابط میان ایالات متحده و بریتانیا تلاش می‌کنند.

شاه چارلز سوم همچنین قرار است پس از چاشت روز سه شنبه (۲۸ اپریل) یک سخنرانی را در مجلس مشترک کانگرس ایالات متحده ایراد کند. در طول ۳۰ سال گذشته این نخستین بار خواهد بود که یک پادشاه بریتانیا در کانگرس ایالات متحده سخنرانی خواهد کرد.

پیش از این ملکه الیزابت دوم، مادر چارلز در سال ۱۹۹۱ در یک جلسه مشترک کانگرس سخنرانی کرده بود.

پیش از سفر به ایالات متحده، قصر بکنگهم گفته بود که پادشاه "روابط تاریخی و رابطه دوجانبه مدرن بین بریتانیا و ایالات متحده" را گرامی خواهدداشت و دوصد و پنجاهمین سالگرد استقلال ایالات متحده از بریتانیا را تجلیل خواهد کرد.

پادشاه بریتانیا پس از سخنرانی در کانگرس، برای ضیافت شب، دوباره به قصر سفید بر خواهد گشت.

سفر چارلز سوم به واشنگتن در پی افزایش تنش ها در روابط ایالات متحده-بریتانیا صورت می‌گیرد.

رییس جمهور ترمپ هفته گذشته هشدار داد که اگر بریتانیا مالیات خدمات دیجیتلی را بر شرکت‌های تکنالوژی امریکایی حذف نکند، ممکن بر آن کشور تعرفه وضع کند.

در حالی که نیروهای امریکایی حملات خود را علیه ایران انجام می‌دادند، ترمپ از آنچه که او آن را امتناع بریتانیا برای "مشارکت در سرنگونی رهبری ایران" یا اقدام برای تامین امنیت تنگه استراتژیک هرمز خواند، انتقاد کرد.

کایر استارمر، صدراعظم بریتانیا، گفته است که کشورش شامل این جنگ نیست و این که او از منافع مردم بریتانیا نمایندگی می‌کند. بریتانیا، فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی بر این بحث کرده اند تا امنیت تنگه هرمز را پس از پایان جنگ تامین کنند.