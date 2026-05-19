ترمپ: آمادۀ توافق با هاوانا استم؛ امریکا چندین مقام و نهاد کیوبایی را تحریم کرد

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، روز سه شنبه ۱۹ می گفت که به باور وی توافق دپلوماتیک با حکومت کیوبا نایل شدنی است و نیز اینکه او می‌تواند مردم این کشور را کمک کند، صرف نظر از اینکه "تغییر رژیم" در آنجا صورت می‌گیرد یا نه.

رییس جمهور ترمپ در پاسخ به پرسش خبرنگاری که از وی پرسید که آیا توافق با کیوبا محتمل است یا نه، پاسخ داد که "چنین فکر می‌کند". او گفت: "کیوبا با ما تماس می‌گیرد. آنان به کمک نیاز دارند. اما کیوبا یک حکومت ناکام است. کیوبا به کمک نیاز دارد و ما این کار را خواهیم کرد."

درست یک روز پیش از اظهارات رییس جمهور ترمپ، ایالات متحده بر ۱۱ مقام و سه ادارۀ دولتی کیوبا تحریم وضع کرده و کارزار فشار حکومت کمونیستی این جزیره را تشدید بخشید.

وزارت خارجۀ ایالات متحده گفته است که "بازیگران همسو با رژیم کیوبا" را به عنوان بخشی از آنچه این وزارت "کارزار جامع برای مقابله با تهدیدات فوری امنیت ملی ناشی از رژیم کمونیستی کیوبا" خوانده است، تحریم می‌کند.

مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحده، گفته است که افراد تحریم‌شده "مسوول رنج مردم کیوبا، اقتصاد رو به زوال کیوبا و سواستفاده از کیوبا برای عملیات اطلاعاتی، نظامی و تروریستی خارجی اند".

مایرا مارین، وزیر ارتباطات، هوان استیبان لازو هرناندز، رییس شورای ملی، ویسنتا دی لا او لیوی، وزیر انرژی و معادن و چندین مقام ارشد نظامی به شمول جاکوین کوینتاس سولا، معاون قوای مسلح انقلابی کیوبا شامل افراد تحریم شده اند.

وزارت خارجۀ ایالات متحده همچنان ادارۀ استخبارات، وزارت داخله و ادارۀ پولیس ملی انقلابی کیوبا را تحریم کرده است که هر سه اداره به داشتن زندان‌های سیار و بازداشت و سرکوب معترضان متهم اند.

دفتر کنترول دارایی‌های خارجی وزارت مالیۀ ایالات متحده نیز در اقدام جداگانه این مقام‌ها و ادارات دولتی کیوبا را تحریم کرده است. بر اساس این تحریم‌ها، هر گونه ملکیت یا علایق مالی افراد و نهادهای تحریم شده در ایالات متحده باید منجمد و به دفتر کنترول دارایی‌های خارجی وزارت مالیه گزارش شود.

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده به تاریخ اول ماه می با امضای فرمان اجرایی، دستور دارد که بر نهادهای مالی خارجی که با احزاب تحریم شدۀ کیوبا معامله می‌شود، شامل دور بعدی تحریم‌ها باشند.

وزارت خارجۀ ایالات متحده گفته است که در نظر است در روزها و هفته‌های آینده تحریم‌های بیشتری از این دست وضع شود.