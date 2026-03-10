 ترمپ: به پوتین گفتم که جنگ اوکراین را پایان بدهد

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، گفته است که در صحبت تلیفونی با ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه، به روز دوشنبه، به همتای روسی‌اش گفته است که در زمینۀ پایان بخشیدن جنگ بین روسیه و اوکراین وارد پنجمین سال شده است،کمک کند.

رییس جمهور ترمپ مکالمه‌اش با پوتین را "مثبت" توصیف کرد و گفت که مسایل مربوط به منازعۀ اوکراین- روسیه و نیز انکشافات در شرق میانه را تحت پوشش قرار داده است.

ترمپ در یک کنفرانس خبری در دورل گلف کلب در ایالت فلوریدا گفت: "ما در مورد اوکراین صحبت کردیم که فقط یک جنگ پایان ناپذیراست... واضح است که در مورد شرق میانه صحبت کردیم و او می‌خواهد که کمک کند."

دونالد ترمپ گفت که به پوتین گفته است: "شما می‌توانید با ختم کردن جنگ در اوکراین بسیار کمک کننده باشید. این بسیار مفید خواهد بود."

یوری یوشاکوف، دستیار ریاست جمهوری روسیه، محتوای این مکالمه بین دو رهبر را تایید کرده و ماهیت آن را "رسمی، صریح و سازنده" توصیف کرد.

یوشاکوف در پیامی در تلگرام گفت: "رییس جمهور ترمپ یکبار دیگر علاقه‌مندی‌اش را به ختم هرچه زودتر جنگ در اوکراین با رسیدن به یک آتش بس که راه را برای حل دراز مدت منازعه هموار کند، نشان داد."

سه دور مذاکرات بین نمایندگان روسیه و اوکراین به میانجیگری ایالات متحده ماه گذشته در ژنیو بدون کدام پیشرفت قابل ملاحظه پایان یافت. با این حال جنگ در اوکراین ادامه دارد که به گفتۀ رییس جمهور ترمپ هرهفته سبب کشته شدن بین پنج‌هزار تا هفت‌ هزار نفر می‌شود که بیشتر شان نظامیان طرف‌های درگیر اند.

این مکالمه سه روز پس آن صورت می‌گیرد که ستیف ویتکاف، نماینده ويژه رییس جمهور ایالات متحده در امور ماموریت‌های صلح، از یک دور دیگر تبادلۀ اسیران بین اوکراین و روسیه خبر داد که شامل تبادلۀ یک هزار نفر از هر دو طرف می‌باشد. ویتکاف گفت که روی این تبادله در مذاکرات اخیر سه جانبه در ژنیو توافق شده بود.