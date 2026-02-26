مقام‌های امریکایی و اوکراینی در حالی سرگرم گفتگوها در ژنیو اند که ایالات متحده به تلاش‌ها برای ختم جنگ روسیه در اوکراین که وارد پنجمین سال شده است، ادامه می‌دهد.

رستم عمروف، منشی شورای امنیت و دفاع اوکراین و مذاکره کنندۀ ارشد آن کشور در پستی در شبکۀ اجتماعی ایکس نگاشته است که این مذاکرات شامل ملاقات دوگانه با استیف ویتکاف، نمایندۀ ویژۀ رییس جمهور ایالات متحده در امور ماموریت‌های صلح و جرد کوشنر، داماد رییس جمهور دونالد ترمپ است.

عمروف گفته است که در این دیدار، افزون بر آمادگی‌ها برای دور بعدی مذاکرات سه جانبه که در آن روسیه نیز شامل است، بر روند مذاکرات و بازسازی پس از جنگ تمرکز خواهد شد.

ایالات متحده تا زمان نشر این گزارش، در مورد این مذاکرات تبصرۀ رسمی نکرده است.

مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحده، روز چهارشنبه در جریان سفرش به سینت کیتس و نیویس، بر رویکرد ایالات متحده برای ختم جنگ تمرکز کرد.

روبیو گفت: "جنگ در اوکراین راه حل نظامی ندارد. آن جنگ از ورای گفتگو حل خواهد شد و اکنون ما تنها کشور جهان استیم که میانجی گفتگوها بوده می‌تواند."

وزیر خارجۀ ایالات متحده گفت که اگر واشنگتن از این نقش پا پس بکشد، هیچ طرف دیگر – نه ملل متحد، نه فرانسه یا هم اتحادیه اروپا – جای آن را پر کرده نمی‌تواند، زیرا به گفتۀ روبیو "روسیه با آنان حتا صحبت نخواهد کرد".

در خصوص سرعت مذاکرات، روبیو پیشرفت را تصدیق کرد، اما افزود که موانع عمده سر راه وجود دارد. او گفت: "فکر کنم در زمینۀ محدود کردن موضوعات پیشرفت داشته ایم، اما به باور من برخی موضوعات هنوز هم باقی است، که شوربختانه، بسیار بسیار دشوار است."

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده، در خطابۀ سالانۀ خود به ملت امریکا شام سه شنبه گفت: "بسیار سرسختانه کوشش می‌کنیم که کشتار و قساوت میان روسیه و اوکراین را پایان ببخشیم، جاییکه هر ماه ۲۵هزار سرباز کشته می‌شوند."

روسیه و اوکراین در مورد مسایل ارضی اختلاف نظر شدید دارند. مسکو از کیف می‌خواهد تا بخش‌های باقی‌ماندۀ منطقۀ دونتسک را که در کنترول نیروهای روسی نیست، به روس‌ها واگذار کند، حالانکه اوکراین می‌گوید که خط مقدم جنگ به همین وضعیت کنونی باقی بماند.