ترمپ: امریکا به رسیدن به اهداف نظامی خود در ایران نزدیک شده است

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده امریکا، می‌گوید که کشورش "در آستانۀ پایان دادن به تهدید شوم از سوی ایران" است.

رییس جمهور ترمپ شام چهارشنبه به وقت واشنگتن در یک خطابه تلویزیونی به مردم امریکا در مورد عملیات خشم حماسی علیه ایران معلومات داد و گفت که امریکا به رسیدن به اهداف نظامی خود در ایران نزدیک شده است.

آقای ترمپ افزود: "در چهار هفتۀ گذشته، نیروهای مسلح ما پیروزی‌های سریع، قاطع و چشمگیری را در میدان نبرد به دست آورده‌اند. پیروزی‌هایی که کمتر کسی تا به حال دیده است. نیروی بحری ایران از بین رفته است. قوای هوایی ویران شده است. رهبران آنان، که بیشتر شان رژیم تروریستی را رهبری می‌کردند، اکنون مرده‌اند. همین حالا که صحبت می کنم، سوق و ادارۀ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حال نابودی است. توانایی آنان در پرتاب میزایل و طیارۀ بی‌سرنشین به گونۀ چشمگیری کاهش یافته و کارخانه‌های تسلیحات و دستگاه‌های پرتاب میزایل آنان پارچه پارچه شده است."

رییس جمهور امریکا در این خطابه از کشته شدن ۱۳ نظامی امریکایی در جریان عملیات خشم حماسی یادآوری کرد و وعده سپرد که به خاطر ارج گذاری به این سربازان "کار را تمام خواهد کرد."



دونالد ترمپ در این خطابه تلاش کرد تا بار دیگر دلایل حملۀ امریکا بر ایران را به مردم کشورش بیان کند. او در پیوند به دلایل این حمله گفت که ایران "درست در آستانۀ" دستیابی به سلاح اتمی قرار داشت و به گفته وی "هرگز نمی توان به رژیم ایران به خاطر داشتن سلاح اتمی" اعتماد کرد. او حکومت ایران را یک "رژیم متعصب" خواند و گفت که این رژیم "از ۴۷ سال به این سو شعارهای مرگ بر امریکا و مرگ بر اسراییل" سر می‌دهد.

آقای ترمپ علاوه کرد: " امشب، هر امریکایی می‌ تواند مشتاقانه منتظر روزی باشد که سرانجام از شرارت تجاوز ایران و وهم باج‌ گیری هسته‌ای [آن کشور] رهایی یابیم. به دلیل اقداماتی که انجام داده‌ایم، در آستانه پایان دادن به تهدید شوم ایران علیه امریکا و جهان استیم."



او بار دیگر بر ادامۀ حمایت واشنگتن از کشورهای منطقه به شمول اسراییل، عربستان سعودی، قطر، کویت، امارات متحده عرب و بحرین تاکید کرد و افزود که امریکا "اجازه نمی‌دهد که این کشورها به هیچ شکلی آسیب ببینند یا شکست بخورند."

دونالد ترمپ در مورد ادامه اختلال صادرات نفت از طریق تنگه هرمز گفت که امریکا هیچ مقدار نفتی از طریق این تنگه وارد نمی‌کند. او بار دیگر از کشورهایی که در بازگشایی تنگه هرمز با امریکا کمک نکردند، انتقاد کرد و گفت که این کشور ها باید خود برای بازگشایی تنگه هرمز دست به کار شوند.

رییس جمهور ترمپ بدون ذکر نام کدام کشور گفت: " بنا براین به کشورهایی که نمی‌توانند نفت تهیه کنند، که بسیاری از آنان از دخالت در براندازی ایران خودداری می‌کنند، و ما مجبور به انجام آن شدیم، یک پیشنهاد دارم. اول، از ایالات متحده امریکا نفت بخرید. ما نفت فراوان داریم. خیلی زیاد داریم. و دوم، کمی شجاعت که از قبل باید نشان می‌دادید از خود نشان دهید. باید قبلاً این کار را می‌ کردید. باید همان وقتیکه ما از شما خواسته بودیم، این کار را با ما انجام می‌دادید. به تنگه [هرمز] بروید و فقط آن را بگیرید، از آن محافظت کنید. از آن برای خودتان استفاده کنید. ایران اساساً نابود شده است."

رییس جمهور امریکا تهدید کرد که اگر تهران به توافق با واشنگتن تن ندهد، قوای نظامی امریکا به زیرساخت‌های مهم ایران به شمول نیروگاه‌های تولید برق و تاسیسات نفت این کشور حمله خواهد کرد.