دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، میگوید که به دلیل امتناع کانادا از صدور گواهینامه برای جتهای گلفاستریم ساخت امریکا، تاییدیۀ طیارههای کانادایی را لغو کرده و تعرفۀ ۵۰ درصدی بر واردات این طیارهها وضع خواهد کرد.
حکومتها، طیارهها را به عنوان بخشی از روند تایید، منظور میکنند که در آن یک ادارۀ ملی هوانوردی، مصوونیت و مطابقت یک طیارۀ خارجی را با مقررات خود تایید کرده و به آن اجازۀ فروش قانونی و بهره برداری در داخل کشور خود را میدهد.
تصمیم ایالات متحده برای عدم صدور گواهینامه برای طیارههای کانادایی، جدیدترین اختلاف تجارتی امریکا با همسایۀ شمالیاش و بخشی از یک اختلاف گستردهتر بین ترمپ و مارک کارنی، صدر اعظم کانادا، است.
رییس جمهور ترمپ روز پنجشنبه در شبکۀ اجتماعی تروت سوشیل در مورد جتهای بامباردیر گلوبل کانادا نوشت: "با توجه به این واقعیت که کانادا به اشتباه، غیرقانونی و قاطعانه از صدور گواهینامه برای جتهای گلف استریم ۵۰۰، ۶۰۰، ۷۰۰ و ۸۰۰ خودداری کرده است... بنا بر این ما گواهینامۀ بامباردیر گلوبل اکسپرس و تمام طیارههای ساخت کانادا را تا زمانی که گلف استریم، یک شرکت عظیم امریکایی، به گونۀ کامل گواهینامه نگرفته است، که باید سالها پیش میگرفت، لغو میکنیم."
در ادامۀ پست رییس جمهور ترمپ آمده است: "علاوه بر این، کانادا عملاً فروش محصولات گلف استریم را به کانادا از طریق همین فرآیند صدور گواهینامه ممنوع میکند. اگر به هر دلیلی این وضعیت فوراً اصلاح نشود، من برای هر و تمام طیارههای فروخته شده به ایالات متحدۀ امریکا ۵۰درصد تعرفه وضع خواهم کرد."
دفتر مرکزی شرکت بامباردیر گلوبل در شهر مونتریال و در قلب صنعت هوافضایی کانادا موقعیت دارد. این شرکت دهههاست که از حمایت مالی حکومت کانادا برخوردار است. این شرکت دو خط تولید جتهای تجارتی - برندهای چلنجر و گلوبل - را طراحی و تولید میکند.
رییس جمهور ترمپ به تاریخ ۲۴ جنوری در پستی در شبکههای اجتماعی اعلام کرد که در صورت پیشبرد توافق تجارتی کانادا با چین، دشمن اصلی ایالات متحده، بر کالاهای وارداتی از کانادا تعرفۀ ۱۰۰ درصدی وضع خواهد کرد. رییس جمهور دونالد ترمپ مشخص نکرد که اعمال این تعرفهها چه زمانی آغاز خواهد شد. کانادا و چین در ۱۶ جنوری از توافقی برای کاهش تعرفههای صادرات یکدیگر خبر دادند.
