دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده، شام سه شنبه ۲۴ فبروری خطابۀ سالانه‌اش به ملت را در مقر کانگرس امریکا ایراد کرد که عمدتاً بر اقتصاد تمرکز داشت و در آن از ابتکارات جدید با هدف کاهش هزینه‌ها و تقویت قدرت خرید امریکایی‌ها رونمایی کرد.

رییس جمهور ترمپ گفت: "ملت ما بازگشته است - بزرگتر، بهتر، ثروتمندتر و قوی‌تر از همیشه... ما وارد عصر طلایی امریکا می‌شویم."

موضوع رسمی این خطابه "امریکا در ۲۵۰ سالگی: قوی، شکوفا و محترم" به دوصد و پنجاهمین سالروز تاسیس ایالات متحده اشاره داشت و نیز وضعیت مالی کشور در آن برجسته شد.

رییس جمهور ترمپ در این سخنرانی، داستان‌هایی از امریکایی‌هایی را روایت کرد که از سیاست‌های اقتصادی وی مستفید شده اند.

آقای ترمپ گفت: "در آینده، کارخانه‌ها، مشاغل، سرمایه‌گذاری‌ها و تریلیون‌ها دالر همچنان به ایالات متحدۀ امریکا سرازیر خواهد شد - زیرا ما در نهایت رییس جمهوری داریم که امریکا را در اولویت قرار می‌دهد."

رییس جمهور ترمپ در این سخنرانی برخی از پالیسی‌های عمدۀ حکومت‌اش، چون کاهش مالیات که سال گذشته توسط کانگرس تصویب شد و نیز از طرح خویش برای کاهش نرخ دواهای طبی یاد کرد.

او گفت: "با طرح مالی بزرگ و زیبا هیچ مالیه بر انعام وضع نمی‌شود. هیچ مالیه بر انعام. هیچ مالیه بر اضافه کاری. هیچ مالیه بر حقوق تامین اجتماعی سالمندان عزیز مان وضع نکردیم. همچنان سود قرضۀ موتر را از مالیه معاف کردیم - اما فقط در صورتی که موتر در امریکا ساخته شده باشد."

ترمپ همچنان کانگرس را ترغیب کرد تا قانونی را تصویب کند که چارچوب مراقبت‌های صحی را که او اوایل امسال به تفصیل شرح داده بود، تدوین کند.

او گفت: "یکی از دلایل اصلی چرخش اقتصادی خیره‌کنندۀ کشور ما، بزرگترین چرخش اقتصادی در تاریخ... تعرفه‌ها بود."

رییس جمهور ترمپ گفت: "من از این تعرفه‌ها برای انجام معاملات عالی برای کشورمان، چه از رهگذر اقتصادی و چه از نظر امنیت ملی، استفاده کردم... و سپس، تنها چهار روز پیش، حکم تاسف‌بار از سوی محکمۀ عالی ایالات متحده صادر شد. اما خبر خوب این است که تقریباً همه کشورها و شرکت‌ها می‌خواهند معامله‌ای را که قبلاً انجام داده‌اند، حفظ کنند، زیرا می‌دانند که قدرت قانونی که من، به عنوان رییس جمهور، برای انجام یک معاملۀ جدید دارم، می‌تواند برای آنان بسیار بدتر باشد."

رییس جمهور ایالات متحده گفت که در ۱۲ماه بیش از ۱۸تریلیون دالر از سراسر جهان تامین مالی کرده است.

رییس جمهور ترمپ گفت: "دهه‌ها پیش از اینکه من به قدرت برسم، ما دقیقاً برعکس این وضعیت را داشتیم. از تجارت گرفته تا مراقبت‌های صحی، از انرژی گرفته تا مهاجرت، همه چیز دزدیده و دستکاری می‌شد تا ثروت افراد مولد و سخت‌کوش که کشور ما را به تحرک در می‌آورند، از بین برود."