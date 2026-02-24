دونالد ترمپ، رییس جمهور و اعضای کانگرس ایالات متحده، مهمانانی را برای حضور در مجلس ایراد خطابۀ سالانۀ رییس جمهور ترمپ به ملت امریکا دعوت کرده اند.

با این سنت، احزاب دموکرات و جمهوریخواه تلاش می‌کنند که این مهمانان را در محراق توجه قرار داده و برخی ابتکارات مشخص سیاست‌گذاری را برجسته کنند.

کارولین لیویت، سخنگوی قصر سفید، به شبکۀ خبری فاکس گفت که مهمانان ترمپ شامل منسوبان نظامی و نیز امریکایی‌های عادی اند که به گفتۀ وی "مستقیماً از پالیسی‌های" رییس جمهور مستفید شده اند.

مهمانان میلانیا ترمپ، بانوی نخست ایالات متحده، کارهای بانوی نخست را در زمینۀ کمک به پرورشگاه‌ها و ترویج آموزش هوش مصنوعی به کودکان، برجسته خواهند کرد. مهمانان بانوی نخست شامل ایورست نورامونت، دانشجو و سیرا بورنس، حامی کودکان بی‌سرپرست است.

مایک جانسن، رییس مجلس نمایندگان کانگرس ایالات متحده، کلیر لای، دختر جیمی لای، چهرۀ برجستۀ رسانه‌ای طرفدار دموکراسی هانگ کانگ را دعوت کرده است. جیمی لای در هانگ کانگ زندانی است.

جانسن در بیانیه‌ای گفت که جیمی لای "فقط به خاطر دفاع از آزادی بیان و صحبت کردن علیه سرکوبگری مستبدانۀ حزب کمونیست چین در سلول زندان به سر می‌برد".

رییس مجلس نمایندگان کانگرس ایالات متحده همچنان رید وایسمن، ویکتور گلوفر، کرستینا کوچ و جرمی هنسن، فضانوردانی را که قرار است در چارچوب ماموریت آرتمیس ادارۀ تحقیقات فضایی ایالات متحده، در ماه‌های آینده به مدار مهتاب سفر کنند، دعوت کرده است.

حکیم جفریس، رهبر اقلیت دموکرات در مجلس نمایندگان کانگرس ایالات متحده، خانوادۀ جسی جکسن، رهبر برجستۀ حقوق مدنی ایالات متحده را که هفتۀ گذشته به عمر ۸۴ سالگی درگذشت، در رویداد سه شنبه شب دعوت کرده است.

برد شنایدر، قانونگذار دموکرات، ریک ولدنبرگ، را دعوت کرده است. ولدنبرگ کسی است که شرکت وی به نام "لرنینگ ریسورسز" یکی از شاکیان اقامۀ دعوا علیه ترمپ بود که محکمۀ عالی ایالات متحده هفتۀ گذشته با صدور حکم در مورد این پرونده، مجموعه‌ای از تعرفه‌های جهانی دونالد ترمپ را لغو کرد.