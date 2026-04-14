همزمان با تظاهرات باشندگان شهر هرات بخاطر گلولهباری مرگبار سه روز پیش در آن ولایت که منجر به تلفات غیر نظامیان شد، رسانههای محلی افغانستان روز سه شنبه ۱۴ اپریل (۲۵ حمل) گزارش داده اند که در گلولهباری در یک مسجد در ولایت بغلان چندین نفر کشته و زخمی شده اند.

شماری از شهروندان هرات روز سه شنبه با راه اندازی اعتراضات خواستار پاسخگویی مسوولان در مورد گلولهباری افراد مسلح ناشناس بر گروهی از شیعیان در ولسوالی انجیل ولایت هرات شدند. مسوولیت این حمله را تا اکنون فرد یا گروهی بر عهده نگرفته است.

این گلولهباری روز جمعه ۱۰ اپریل (۲۱ حمل) به وقوع پیوست که به گفتهٔ هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) حد اقل ۱۱ کشته و ۱۱ زخمی برجا گذاشت. تلفات شامل زنان و کودکان نیز میشود. یوناما خواستار تحقیق در مورد این حمله شده است.

جورجیت گانیون، سرپرست یوناما با نشر اعلامیه ای گفت: "از مقامات حاکم می خواهیم که تحقیقات کامل را [در پیوند به حمله در هرات] انجام دهند و اطمینان حاصل کنند که از همه جوامع در سراسر افغانستان در برابر خشونت های مسلحانه حفاظت می شود.".

ریچارد بینیت، نماینده ویژه ملل متحد در امور بررسی وضعیت حقوق بشر در افغانستان نیز این حمله را "وحشیانه" خواند و گفت که این حمله نه تنها باید محکوم گردد بلکه باید در مورد آن به طور مستقل تحقیق شود.

آقای بینیت با نشر پیامی در شبکه اجتماعی ایکس همچنان خواستار به عدالت کشاندن عاملان این حمله شد و افزود که قربانیان این حمله شیعیان است.

در همین حال رسانه های محلی در افغانستان گزارش داده اند که در نتیجۀ گلوله باری در داخل یک مسجد در هنگام ادای نماز عصر در روستای چوکک ولسوالی خنجان ولایت بغلان سه نفر کشته و چهار نفر دیگر زخم برداشتند.

مقامات محلی طالبان در ولایت بغلان این حمله را به اختلافات ناموسی خانوادگی نسبت داده و گفته اند که دو مظنون در پیوند با این حمله بازداشت شده و یک تن دیگر پس از انجام حمله از محل فرار کرده است. به گفتهٔ آنان تلاشها برای بازداشت فرد متواری همچنان ادامه دارد.