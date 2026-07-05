روبیو: امریکا ملت استثنایی و متمایز است

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه امریکا، در پیامی ویدیویی به مناسبت دوصد‌وپنجاهمین سالگرد استقلال امریکا ضمن تاکید بر "مفهوم استثناگرایی امریکایی" این مناسبت را یک "نقطه عطف تاریخی" توصیف کرد.

روبیو روز جمعه، سوم جولای، در این پیام گفت بنیان‌گذاران امریکا به‌خوبی می‌دانستند که آزادی تنها یک مفهوم انتزاعی نیست و صرفاً نوشتن آن بر روی کاغذ، یک ملت را آزاد نمی‌کند.

او افزود: "بسیاری از دولت‌های ناکام و رژیم‌های استبدادی نیز از واژگان حقوق و آزادی استفاده کرده‌اند، اما یک قانون اساسی تنها به اندازه مردمی که به آن پایبند هستند قدرت دارد."

او با تاکید بر این که امریکا "هرگز صرفاً یک گزاره نبوده است"، گفت که این کشور همواره "یک تمدن واقعی و زنده" و متشکل از مردمی یگانه و متمایز در تاریخ جهان بوده است.

روبیو در ادامه امریکا را ملتی پیشگام توصیف کرد و از حرکت تاریخی این کشور از مرزهای اولیه تا پیشرفت‌هایی مانند اکتشافات فضایی یاد کرد و گفت آمریکا مرز را به بخشی از هویت ملی خود تبدیل کرده است.

او در پایان تاکید کرد که امریکا "ملتی استثنایی" است و افزود با لطف خداوند، این ویژگی در ۲۵۰ سال آینده نیز ادامه خواهد داشت. روبیو همچنین از متحدان و سفارتخانه‌های امریکا در سراسر جهان خواست در گرامیداشت اصول "زندگی، آزادی و جست‌وجوی خوشبختی" به این کشور بپیوندند و در پایان روز استقلال را تبریک گفت.

ایالات متحده روز شنبه ، چهارم جولای، دوصد‌و‌پنجاهمین سالگرد استقلال خود را جشن می‌گیرد. دوصد و پنجاه سال پیش در چنین روزی (۴ جولای ۱۷۷۶)، ۱۳ مستعمره در امریکا با امضای اعلامیه استقلال ایالات متحده امریکا در شهر فیلادلفیا، استقلال خود را از پادشاهی بریتانیا اعلام کردند. این رویداد نقطه عطف تاریخ امریکا به شمار می‌رود.