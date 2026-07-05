شماری از رهبران و اعضای کانگرس ایالات متحده به مناسبت دوصدوپنجاهمین سالگرد استقلال این کشور پیامهایی منتشر کردند که در آنها از بنیانگذاران امریکا، اصول اعلامیه استقلال، آزادیهای فردی، و مسوولیت شهروندان در حفاظت از دموکراسی سخن گفته شده است.
در پیامهای قانونگذاران که شنبه (چهارم جولای) نشر شد، جمهوریخواهان بر منشأ الهی حقوق انسان، استثناگرایی امریکا، دولت محدود و فداکاری نسلهای گذشته تاکید کردند؛ در مقابل، شماری از دموکراتها سالگرد استقلال را فرصتی برای دفاع از انتخابات آزاد، حاکمیت قانون، و تلاش برای تحقق کاملتر وعده برابری در اعلامیه استقلال دانستند.
تد کروز، سناتور جمهوریخواه ایالت تگزاس، یک قسمت ویژه از پادکست خود را به سالگرد استقلال اختصاص داد و شجاعت ۵۶ امضاکننده اعلامیه استقلال و خطراتی را که آنان با جدایی از بریتانیا پذیرفتند، ستود.
او گفت حقوق اساسی انسان از سوی دولت اعطا نمیشود، بلکه دولت برای حفاظت از این حقوق تشکیل شده است. کروز همچنین حاکمیت مردم، تفکیک قوا، فدرالیسم و محدودبودن اختیارات حکومت را از ویژگیهای اساسی نظام سیاسی امریکا برشمرد.
این سناتور جمهوریخواه از خانوادهها خواست ضمن برگزاری جشنهای چهارم جولای، درباره تاریخ امریکا و معنای شهروندی با فرزندان خود گفتگو کنند. او همچنین تاکید کرد که میهندوستی نباید به حمایت یا مخالفت با یک رییسجمهور یا حزب سیاسی مشخص محدود شود و باید فراتر از اختلافات حزبی باشد.
جان تون، رهبر اکثریت جمهوریخواه در سنای امریکا، در یادداشتی با عنوان "آزادی برای ۲۵۰ سال طنینانداز است" نوشت اعلامیه استقلال اصولی را بنیان گذاشت که بر اساس آنها انسانها دارای حقوق سلبناشدنیاند، این حقوق از خداوند سرچشمه میگیرند و دولت موظف به حفاظت از آنها است.
تون گفت، امریکا نخستین کشوری بود که بر پایه اصل برابری انسانها، حقوق طبیعی و حکومت مبتنی بر رضایت مردم بنا شد. او همچنین مردم امریکا را "سخاوتمند، خوشبین و بزرگدل" توصیف کرد و گفت این ویژگیها نتیجه اصولی است که کشور بر اساس آنها تاسیس شد.
رهبر اکثریت سنا افزود ایالات متحده به دلیل آن که ملتی "بناشده بر آزادی و متعهد به اصل برابری انسانها" است، همچنان مورد توجه مردم جهان قرار دارد.
تام کاتن، سناتور جمهوریخواه ایالت آرکانزاس، در پیامی با اشاره به تاریخ ایالت خود نوشت که آرکانزاس از زمان پیوستن به ایالات متحده در سال ۱۸۳۶، سهمی برجسته در دفاع و پیشرفت کشور داشته است.
او در یادداشت خود به مناسبت دوصدوپنجاهمین سالگرد استقلال، نقش زنان و مردان آرکانزاس و فداکاری آنان در خدمت به ایالات متحده را برجسته کرد. پیام کاتن بیش از مباحث فلسفی درباره اعلامیه استقلال، بر خدمت ملی، تاریخ محلی و سهم مردم ایالتها در شکلگیری آمریکا متمرکز بود.
ریک اسکات، سناتور جمهوریخواه فلوریدا، نیز آامریکا را "بزرگترین، قدرتمندترین و شگفتانگیزترین ملت جهان" خواند و آن را نماد آزادی و فرصت توصیف کرد.
او با تبریک دوصدوپنجاهمین سالگرد تاسیس ایالات متحده، ابراز امیدواری کرد دوران شکوفایی امریکا در دههها و قرنهای آینده ادامه یابد.
در سوی دیگر، حکیم جفریز، رهبر اقلیت دموکرات در مجلس نمایندگان، در سخنرانی خود در پارک ملی تاریخی استقلال در فیلادلفیا گفت ایالات متحده "کشوری از شهروندان است، نه رعایا. "
جفریز با اشاره به جدایی مستعمرات امریکا از حکومت جورج سوم گفت در ایالات متحده "هیچ پادشاهی وجود ندارد" و کنگره شاخهای مستقل و همتراز با دیگر شاخههای حکومت است که تنها باید در برابر مردم امریکا پاسخگو باشد.
او در عین ستایش اعلامیه استقلال و اصول آزادی و برابری، گفت امریکا همواره به آرمانهای خود وفادار نبوده و از بردهداری و سرکوب بومیان امریکا به عنوان نمونههایی از فاصله میان اصول اعلامشده و واقعیت تاریخی یاد کرد.
رهبر دموکراتهای مجلس نمایندگان از امریکاییها خواست نه به عنوان جمهوریخواه یا دموکرات، بلکه به عنوان شهروندان امریکا، خود را به آزادی، عدالت، حمایت برابر قانون، انتخابات آزاد و منصفانه و حکومت مردم بر مردم متعهد کنند.
چاک شومر، رهبر اقلیت دموکرات در سنا، پیام سالگرد استقلال را به مسایل اقتصادی و افزایش هزینههای زندگی پیوند زد.
او گفت در روزی که قرار است امریکاییها ۲۵۰ سال تاریخ کشور خود را جشن بگیرند، بسیاری از خانوادهها با افزایش هزینه مواد غذایی، انرژی و سفر روبهرو هستند.
جف مرکلی، سناتور دموکرات ایالت اوریگان، نوشت صبح چهارم جولای را با بازخوانی اعلامیه استقلال آغاز کرده است.
او از مخاطبان خود خواست در دوصدوپنجاهمین سالگرد کشور، بار دیگر درباره اصول مندرج در این سند و میزان پایبندی امریکا به آنها بیندیشند.
پرامیلا جایاپال، نماینده دموکرات ایالت واشنگتن، نیز دوصدوپنجاهمین سالگرد استقلال را فرصتی برای بزرگداشت "وعده امریکا" دانست؛ وعدهای که به گفته او، شهروندان همچنان باید برای تحقق آن تلاش کنند.
جایاپال در پیام دیگری ضمن تبریک چهارم جولای، از پیشرفتهای بهدستآمده در طول تاریخ امریکا سخن گفت، اما تاکید کرد که برای تحقق کامل آزادی، برابری و عدالت هنوز کار بیشتری باقی مانده است.
ایالات متحده روز شنبه، چهارم جولای ، دوصدوپنجاهمین سالگرد استقلال خود را جشن میگیرد. دوصدو پنجاه سال پیش در چنین روزی (۴ جولای ۱۷۷۶)، ۱۳ مستعمره در امریکا با امضای اعلامیه استقلال ایالات متحده امریکا در شهر فیلادلفیا، استقلال خود را از پادشاهی بریتانیا اعلام کردند. این رویداد نقطه عطف تاریخ امریکا به شمار میرود.
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