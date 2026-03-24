رژیم ایران به سلسلۀ حملات بر کشورهای منطقه، روز سه شنبه ۲۴ مارچ حملات میزایلی را بر کشورهای عرب حاشیۀ خلیج انجام داد. امارات متحدۀ عرب، بحرین، عربستان سعودی و کویت هدف تازهترین حملات میزایلی ایران قرار گرفته اند.
امارات متحدۀ عرب روز سه شنبه گفت که ۱۷ طیارۀ بیسرنشین و پنج میزایل بالستیک ایران را رهگیری و منهدم کرده است.
اردوی بحرین نیز از رهگیری و انهدام ۱۹ طیارۀ بیسرنشین و شش میزایل ایران خبر داده است. وزارت داخلۀ بحرین گفته است که اصابت یک میزایل ایران سبب آتشسوزی در یک ساختمان تجارتی در آن کشور شده است.
عربستان سعودی نیز گفته است که نیروی هوایی آن کشور کم از کم ۲۸ طیارۀ بیسرنشین ایران را در بخشهای شرقی آن کشور رهگیری کرده است.
کویت نیز از حملات ایران خبر داده و گفته است که قوای هوایی آن کشور با "حملات خصمانۀ میزایل و طیارۀ بیسرنشین" مقابله کرده است.
پس از آغاز حملات مشترک ایالات متحده و اسراییل برای دفع تهدیدهای رژیم ایران که به تاریخ ۲۸ فبروری آغاز شد، ایران به گونۀ روزمره حملات میزایلی و طیارۀ بیسرنشین تهاجمی را بر زیربناهای ملکی در کشورهای همسایۀ خود انجام داده است.
