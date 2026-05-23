روبیو در مورد ایران: در روزهای آینده 'حرفی برای گفتن' خواهیم داشت

مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحده میگوید که در خصوص گفتوگوهای واشنگتن با تهران پیشرفتهایی حاصل شده است و ایالات متحده ممکن است در روزهای آینده در این مورد "حرفی برای گفتن" داشته باشند.
مارکو روبیو، این سخنان را پس از دیدار با نرندرا مودی، صدر اعظم هند در سفارت ایالات متحده در دهلی جدید بیان داشته گفت:" همانطور که گفتم، پیشرفتهایی حاصل شده است، پیشرفتهایی به دست آمده است. حتی همین حالا که با شما صحبت میکنم، کارهایی در حال انجام است. این احتمال وجود دارد که چه امروز، چه فردا یا چند روز دیگر، حرفی برای گفتن داشته باشیم."
انتقال یورانیم غنیشدۀ ایران به خارج از آن کشور و بازگشایی تنگۀ هرمز از موارد مورد بحث میان ایالات متحده و ایران بوده است.
روبیو گفت: "اما همانطور که رییس جمهور گفت، این موضوع باید به هر طریقی حل شود. ایران هرگز نمیتواند سلاح هستهای داشته باشد. تنگه هرمز باید بدون اخذ حقالعبور باز شود. آنان باید یورانیم غنیشدهای خود را، یورانیم بسیار غنیشده خود را تحویل دهند، ما باید به این موضوع رسیدگی کنیم."
وزیر خارجۀ امریکا بار دیگر تاکید کرد که واشنگتن به تهران اجازه نخواهد داد بازار جهانی انرژی را تصاحب کند.
این اظهارات روبیو یک روز پس از آن بیان میشود که او پس از نشست وزرای خارجۀ کشورهای ناتو در سویدن بر بازماندن تنگۀ هرمز و مخالفت واشنتگن با اخذ حقالعبور از جانب ایران، تاکید ورزید.
مارکو روبیو، وزیر خارجۀ امریکا با ابراز خوشبینی از روند مذاکرات گفت:" تاحدی پیشرفت حاصل شده است. نمیخواهم اغراق کنم، اما کمی حرکت وجود داشته و این خوب است."
این تحولات در مذاکرات در حالی رخ میدهد که رسانه های ایران گزارش داده اند که عاصم منیر، لوی درستیز عمومی قوای مسلح پاکستان، با مسعود پزشکیان، رییس جمهور ایران، محمد باقر قالیباف، مذاکرهکننده ارشد و عباس عراقچی، وزیر خارجۀ این کشور در تهران دیدار کرده است.
رسانههای ایران گزارش دادند که گفتوگوهای دو طرف تا نیمههای شب ادامه یافت و محور آن تلاش برای جلوگیری از تشدید تنش، پایان جنگ و تقویت ثبات منطقهای بود.
در همین حال، وزارت خارجه قطر روز شنبه با نشر بیانیهای در وبسایت رسمی خود گفته است که محمد بن عبدالرحمان آل ثانی ، صدر اعظم و وزیر خارجۀ این کشور، با عباس عراقچی، همتای ایرانی خود، صحبت تلیفونی داشته است.
خبرگزاری رسمی قطر گزارش داد که آل ثانی، در این تماس، ضمن حمایت از تلاشها برای دستیابی به توافق جامع برای پایان بحران، هشدار داده است که بستن تنگه هرمز یا استفاده از آن بهعنوان ابزار فشار، بحران را عمیقتر کرده و منافع حیاتی کشورهای منطقه را تهدید میکند.
