مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحدهٔ امریکا، میگوید که لبنان و اسراییل در مذاکرات جاری به پیشرفتهای قابل توجهی دست یافتهاند و دو طرف به صدور یک "قصد نامه" نزدیک شدهاند؛ اقدامی که به گفته او میتواند زمینهساز مرحلهای جدید در روابط میان دو کشور باشد.
روبیو روز پنجشنبه در جریان سفرش به بحرین گفت: "فکر میکنم به دستیابی به یک [قصدنامه] میان دو کشور بسیار نزدیک شدهایم."
به گفته او، دور کنونی مذاکرات که با میانجیگری ایالات متحدهٔ امریکا برگزار میشود، اکنون وارد سومین و آخرین روز خود شده است. وزیر امور خارجه امریکا این روند را گامی تاریخی توصیف کرد و گفت: "این یک روند زمانبر است و به تلاشهای فراوان نیاز دارد، اما برای نخستین بار در حدود ۳۰ سال گذشته، دولت مستقل لبنان بهصورت مستقیم با دولت اسراییل گفتگو میکند."
این در حالی است که تنشها میان لبنان و اسراییل طی ماههای گذشته بهویژه در مناطق مرزی جنوب لبنان افزایش یافته است. اردوی اسراییل در اوایل ماه مارچ عملیات نظامی گستردهای را علیه مواضع حزبالله در جنوب لبنان آغاز کرد؛ عملیاتی که اسراییل آن را پاسخی به حملات حزبالله علیه خاک خود عنوان کرده بود.
در پی افزایش نگرانیها از گسترش درگیریها، ایالات متحده ابتکار تازهای را برای کاهش تنشها و آغاز گفتگوهای مستقیم میان دو طرف روی دست گرفت. بر اساس این ابتکار، نمایندگان دولت لبنان از ماه اپریل وارد مذاکرات مستقیم با اسراییل شدند؛ مذاکراتی که نخستین گفتگوهای رسمی میان دو طرف از دهه ۱۹۹۰ به شمار میرود.
آتشبس شکننده
از اواسط ماه اپریل، آتشبسی رسمی میان لبنان و اسراییل برقرار شده است و حزبالله نیز هفته گذشته موافقت خود را با پیوستن به این آتشبس اعلام کرد. با این حال، وضعیت امنیتی در مناطق مرزی همچنان شکننده است؛ بهطوری که اسراییل در روزهای اخیر چندین حمله پراکنده را علیه آنچه "اهداف وابسته به حزبالله" خوانده، انجام داده است.
در همین راستا، خبرگزاری رسمی لبنان گزارش داده است که در نتیجه حمله یک طیارهٔ بیسرنشین اسراییلی به یک موتر در جنوب لبنان در روز پنجشنبه، دستکم سه نفر کشته شدند. بر اساس این گزارش، شمار قربانیان حملات این هفته به هفت نفر رسیده است.
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