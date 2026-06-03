مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا، گفته است که افغانهای گیرمانده در کمپ السیلیۀ قطر بر اساس فرمان اخیر رییس جمهور دونالد ترمپ، اجازۀ ورود به امریکا را نداشته و به کشورهای مصوون سوم منتقل خواهند شد.
روبیو روز سه شنبه دوم جون در جلسۀ استماعیۀ کمیتۀ روابط خارجی مجلس سنای کانگرس ایالات متحده با اشاره به فرمان اجرایی رییس جمهور ترمپ که ورود افغانها را به ایالات متحده منع کرده است، به قانونگذاران امریکایی گفت: "بدیهی است که اکنون بر اساس رهنمودی عمل میکنیم که ورود افغانها به ایالات متحده را ممنوع میکند."
پس از گلولهباری رحمانالله لکنوال، مهاجم افغان، بر منسوبان گارد ملی امریکا در شهر واشنگتن دیسی که منجر به کشته شدن یک منسوب گارد ملی شد، رییس جمهور ترمپ با صدور فرمانی ممنوعیت صدور ویزۀ امریکا به افغانها و شهروندان چندین کشور دیگر را منع کرد.
بر اساس آماری که مقامهای حکومت و قانونگذاران امریکایی ارایه کرده اند هم اکنون حدود ۱۱۰۰ شهروند افغانستان در کمپ السیلیۀ قطر باقیمانده اند. شماری از رسانههای امریکایی پیش از این، از قول مقامهای امریکایی گزارش داده بودند که این شهروندان افغانستان از کمپ السیلیه به جمهوری دموکراتیک کانگو منتقل خواهند شد.
کریس کونز، عضو دموکرات مجلس سنای کانگرس ایالات متحده، در این استماعیه از پیامدهای برگشت دادن مجدد این افغانها به افغانستان یا انتقال آنان به کشورهایی مانند جمهوری دموکراتیک کانگو که خود درگیر جنگ و شیوع ویروس ایبولا است، هشدار داد.
سناتور کونز از مارکو روبیو خواست که در همکاری با کانگرس، این افغانها را که ۱۵۰نفر از اعضای خانوادههای منسوبان نظامی امریکا نیز شامل آنان اند، به ایالات متحده منتقل کند.
روبیو گفت که ایالات متحده به گونۀ مداوم و روزمره با چندین کشور در تعامل است تا برخی از این افغانها را بپذیرند و بدون اینکه از کشور مشخصی نام ببرد، افزود که شماری از این کشورها به پذیرش برخی از این شهروندان افغان تمایل نشان داده اند.
مارکو روبیو روز سه شنبه در جلسۀ دیگر استعماعیه در یک کمیتۀ مجلس نمایندگان کانگرس ایالات متحده نیز حضور یافت، جاییکه گریس منگ، نمایندۀ دموکرات از ایالات نیویارک به وی گفت که صرف نظر از سیاست مهاجرتی حکومت امریکا، اعزام افغانها از کمپ السیلیه به کانگو به مثابۀ "حکم مرگ" آنان خواهد بود.
با وصف انتقاد قانونگذاران امریکایی، مارکو روبیو از انتقال افغانها از کمپ السیلیه به کشورهای سوم دفاع کرد. او گفت: "هر آنچه انجام میدهیم باید با منافع ملی هماهنگ باشد، و اگر به افراد اجازه ورود به کشورمان را بدهیم - افرادی که بتوانند به سرعت در جامعه جذب شوند و موفق باشند - به نفع ملی ماست."
پیش از این وزارت خارجۀ ایالات متحده به بخش افغانستان صدای امریکا تایید کرده بود که افغانهای باقیمانده در کمپ السیلیۀ قطر به کشورهای سوم منتقل میشوند.
در پی خروج نیروهای امریکایی و ناتو از افغانستان در اگست ۲۰۲۱، کمپ السیلیه به عنوان بخشی از تلاش حکومت جو بایدن، رییس جمهور پیشین ایالات متحده، برای اسکان مجدد شهروندان افغان به ایالات متحده کار گرفته شد.
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