روبیو: امریکا در تلاش برای از سرگیری مذاکرات بین روسیه و اوکراین است

مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا می‌گوید که در هفته‌های پیش‌رو تلاش خواهد کرد تا مذاکرات را به هدف پایان دادن به جنگ اوکراین و روسیه از سر گیرد.

روبیو در مصاحبۀ که شنبه شب در فاکس نیوز به نشر رسید گفت که باوجود موانع در فرا راه این روند، واشنگتن تلاش دارد فرصت‌های را جستجو کند تا دپلوماسی را میان مسکو و کیف دوباره زنده سازد.

وزیر خارجۀ امریکا در بخشی از این مصاحبه گفت: "ما همچنان درک می‌کنیم که هر دو طرف تعدادی خط سرخ قوی دارند و تا زمانی که این خطوط سرخ را به هم نزدیک نکنیم، به جایی نخواهیم رسید."

مارکو روبیو، در حالی این اظهارات را بیان می‌کند که در روزهای اخیر کشیدگی‌ها میان کیف و مسکو افزایش یافته است.

آژانس خبری رویترز می‌نویسد که روسیه در ساعات نخست روز شنبه حملات گستردۀ میزایل را بر کیف انجام داد که در اثر آن نه نفر کشته شدند.

پس از این حملات، ولادمیر زیلینسکی، رییس جمهور اوکراین گفت که میزایل های سیستم دفاع راکتی پتریوت امریکایی اوکراین که جلو میزایل‌های روسی را می‌گرفت خلاص شده است.

زیلینسکی در شبکۀ اجتماعی ایکس نگاشته است: "در هفتۀ روان، شانزده منطقۀ ما زیر حملات قرار گرفت. تنها در این مدت، روس‌ها حدود ۱۹۰۰ طیارۀ بی‌سرنشین، نزدیک به ۱۶۰۰ بم‌هوایی به شمول میزایل‌های بالستیک، ۱۴۴ راکت مختلف را [بر مناطق اوکراین] شلیک کردند."

در یک رویداد جداگانه، مقامات روسی روز یکشنبه (دوم اگست)، اعلام کردند که در پی انفجار بم توسط یک زن در رستورانی در مرکز مسکو، سه نفر کشته و ۲۱ نفر دیگر زخمی شدند.

خبرگزاری رویترز به نقل از کمیته مبارزه با تروریزم روسیه اعلام کرد که این زن که هویتش هنوز فاش نشده، سعی داشته وارد رستوران شود اما ماموران امنیتی مانع او شده‌اند.

شاروال منطقه مسکو این بم‌گذاری را "عمل تروریستی" خواند اما نگفت چه کسی در این رویداد دست دارد.