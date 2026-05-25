روسیه بزرگترین حمله را بالای اوکراین انجام داد

ولادیمیر زیلنسکی، رییس‌جمهور اوکراین، در واکنش به یکی از سنگین‌ترین حملات راکتی و طیاره‌های بی‌سرنشین روسیه بر کیف از زمان آغاز جنگ، خواهان مجازات و پاسخگو ساختن مسکو شد.

در حملات شب‌هنگام شنبه، پایتخت اوکراین و مناطق اطراف آن هدف حمله گسترده و هماهنگ میزایل‌ها و طیاره‌های بی‌سرنشین روسیه قرار گرفت؛ حمله‌ای که در آن از میزایل میان‌برد نوع "اورشنیک" نیز استفاده شد. زیلنسکی گفت که میزایل"اورشنیک" شهر بیلا تسرکفا در حدود ۸۰ کیلومتری جنوب کیف را هدف قرار داده است.

میزایل"اورشنیک" یک میزایل مافوق صوت میان‌برد با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای است که می‌تواند اهدافی را در فاصله نزدیک به ۵۶۰۰ کیلومتر هدف قرار دهد.

نیروی هوایی اوکراین اعلام کرد که روسیه در این حملات ۶۰۰ طیاره بی‌سرنشین تهاجمی و ۹۰ میزایل‌ پرتاب کرده است؛ میزایل‌های که از زمین، دریا و هوا شلیک شده بودند. به گفته مقام‌های اوکراینی، بخشی از این اهداف توسط سیستم‌های دافع هوا رهگیری و نابود شدند.

بر اساس آمار نشرشده، در این حملات دست‌کم چهار نفر کشته و نزدیک به ۱۰۰ نفر دیگر زخمی شدند.

با این حال، ولادیمیر زیلنسکی در پیامی در تلگرام گفت که چندین مکتب، ساختمان رهایشی و تاسیسات آبرسانی هدف قرار گرفته‌اند.

او همچنین روز یکشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: "آن‌ها فقط علیه مردم ما جنگ به راه انداخته‌اند؛ علیه حافظه، تاریخ و هرآنچه زندگی عادی انسانی را می‌سازد." او افزود: "مهم است که روسیه بداند برای تمامی این جنایات پاسخگو خواهد بود."

واکنش های جهانی به حملات روسیه

در پی این حملات، شماری از رهبران جهان، از جمله امانویل مکرون، رییس‌جمهور فرانسه، جورجیا ملونی، صدراعظم ایتالیا، و کایا کالاس، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، حملات روسیه را محکوم کردند.

کالاس گفت که وزیران خارجه اتحادیه اروپا هفته آینده دیدار خواهند کرد تا درباره راه‌های افزایش فشارهای بین‌المللی بر روسیه گفتگو کنند. او گفت که حمله گسترده روسیه بر اوکراین در شب گذشته، بی‌رحمی کرملین و بی‌اعتنایی آن به جان انسان‌ها و مذاکرات صلح را نشان می‌دهد.

فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، نیز حملات روسیه به منطقه کیف و استفاده از میزایل "اورشنیک" را "تشدید تنش بی‌باکانه" توصیف کرد.

از طرف دیگر، وزارت دفاع روسیه مسوولیت حملات اخیر را پذیرفت و تایید کرد که از میزایل"اورشنیک" استفاده شده است. این وزارتخانه اعلام کرد که نیروهای روسی در پاسخ به آنچه "حملات تروریستی اوکراین علیه زیرساخت‌های غیرنظامی روسیه" خوانده، عملیات گسترده‌ای را اجرا کرده‌اند.

در ادامه حملات روسیه، مقام‌های اوکراینی گفتند که مسکو شب بعد نیز حملات تازه‌ای را انجام داده که در نتیجه آن ۱۲ نفر، از جمله سه کودک، کشته و ده ها نفر دیگر زخمی شدند. به گفته ایهور کلیمنکو، وزیر داخله اوکراین، روسیه در حملات شب ۲۵ می ۶۹ میزایل و ۲۹۸ طیاره بی‌سرنشین پرتاب کرده و ۲۲ محل هدف اصابت مستقیم قرار گرفته است.

همچنین در حمله جداگانه روز دوشنبه، مقام‌های محلی اوکراین اعلام کردند که نیروهای روسیه با استفاده از پنج بمب "FAB-250" شهر کراماتورسک در شرق اوکراین را هدف قرار دادند که در نتیجه آن دو نفر کشته، سه تن زخمی و ۱۴ ساختمان رهایشی و یک مرکز آموزشی آسیب دید. از طرف دیگر، مقام‌های منطقه دنیپرو از زخمی شدن چهار نفر در حمله دیگری خبر دادند.

این حملات چند روز پس از حمله مرگبار اوکراین به یک لیلیه محصلان در منطقه تحت کنترول روسیه انجام شد؛ حمله‌ای که به گفته مقام‌های روسی، ۱۸ کشته برجای گذاشت. مسکو، اوکراین را به انجام این حمله طیاره بی‌سرنشین در شهر استاروبیلسک در منطقه لوهانسک متهم کرده است.

اوکراین این اتهام را رد کرده و گفته است که در آن منطقه، یک واحد ویژه فرماندهی طیاره‌های بی‌سرنشین روسیه را هدف قرار داده بود.

این در حالی است که اوکراین و روسیه از زمان آغاز تهاجم گسترده مسکو به خاک اوکراین در فبروری ۲۰۲۲ درگیر جنگ‌اند؛ جنگی که در آن کیف بارها روسیه را به هدف قرار دادن مناطق مسکونی و زیربناهای غیرنظامی متهم کرده، اما مسکو گفته است حملاتش متوجه اهداف نظامی و تاسیسات مرتبط با جنگ است.