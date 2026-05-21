تشدید تنش ها میان اوکراین و روسیه و افزایش نگرانی اتحادیه اروپا

خبرگزاری رویترز گزارش داده است که اوکراین در حال تقویت مرزهای شمالی خود میباشد، زیرا اطلاعات استخباراتی نشان میدهد که روسیه ممکن است عملیات تازهای را از مسیر بلاروس به سوی منطقه کیف و چرنییف آماده کند.
ولادیمیر زیلنسکی رییس جمهوراوکراین گفته است که اوکراین پنج سناریوی احتمالی برای گسترش جنگ از شمال را شناسایی کرده و برای جلوگیری از تهدید، نیروهای بیشتری را در آن منطقه جابهجا خواهد کرد و همزمان فشار دپلوماتیک بر بلاروس را افزایش میدهد.
این در حالیست که به اساس گزارش های تازه روسیه بخشی از مهمات دارای قابلیت هستهای را برای تمرینات نظامی گسترده به بلاروس انتقال داده است.
در این مانورها حدود ۶۴ هزار سرباز، سیستمهای راکتی، تحت البحری ها ، بمبافگنها و جنگندههای دارای توان حمل سلاح هستهای شامل است.
مسکو گفته است که هدف این تمرینات، نشان دادن آمادگی نظامی در برابر ناتو میباشد.
براساس گزارش رویترز، وزارت خارجه روسیه ولادیمیر زیلنسکی را متهم کرده است که عمداً جنگ را تشدید میکند، هرچند روسیه برای این ادعا سندی ارایه نکرده است.
پس از ورود طیارههای بدون سرنشین به حریم هوایی کشورهای عضو ناتو، تنشها در منطقه بالتیک نیز افزایش یافته است.
در لیتوانیا هشدارهای اضطراری صادر شد و رهبران ناتو و اتحادیه اروپا هشدار دادند که اقدامات و تاکتیکهای ترکیبی روسیه تهدیدی جدی برای امنیت منطقه به شمار میرود. کشورهای بالتیک نیز اتهام روسیه مبنی بر کمک به حملات اوکراین علیه خاک روسیه را رد کردند.
رویترز گزارش میدهد که اوکراین حملات درونهای میانبرد خود را علیه مراکز لوژستیکی نظامی روسیه، سیستمهای رادار، دفاع هوایی و تأسیسات نفتی بهطور چشمگیری افزایش داده است. مقامهای اوکراینی میگویند هدف این حملات، تضعیف زیرساختهای جنگی روسیه و جبران کمبود نیروی انسانی اوکراین از طریق استفاده از درونها با دقت و برد بیشتر میباشد.
با این حال فریدریش مرتس صدراعظم آلمان پیشنهاد کرده است که اتحادیه اروپا برای اوکراین یک نوع "عضویت قسمی" ایجاد کند تا این کشور بتواند بدون داشتن حق رأی، در نشستهای اتحادیه اروپا شرکت نماید. بر اساس این طرح، اوکراین همچنان عضو کامل نخواهد بود.
مرتس در نامهای به مقامهای ارشد اتحادیه اروپا گفته است که این طرح "عضویت درجه دو" نیست، بلکه فراتر از توافق فعلی میان اتحادیه اروپا و اوکراین خواهد بود.
او همچنین پیشنهاد کرده است که اگر اوکراین از معیارهای دموکراتیک عقبنشینی کند، یک "مکانیزم بازگشت" فعال شود تا امتیازات این عضویت محدود گردد.
این پیشنهاد در حالی مطرح شده که کشورهای اروپایی در حال بررسی راههای تازه برای پایان دادن به جنگ طولانی میان روسیه و اوکراین استند، بهویژه زمانی که مذاکرات تحت رهبری امریکا پیشرفت کُندی داشته و توجه واشنگتن بیشتر به بحران ایران معطوف شده است.
