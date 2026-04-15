در حالیکه قصر سفید ماه گذشته اعلام کرد که دونالد ترمپ، رییس‌جمهور ایالات متحده امریکا قرار است در ماه می با شی جین‌پینگ همتای چینی خود دیدار کند، کرملین نیز روز چهارشنبه ۱۵ اپریل (۲۶ حمل) از سفر ولادمیر پوتین، رییس جمهور روسیه به چین خبر داد.

کارولین لیویت، سخنگوی قصر سفید، در جریان یک کنفرانس خبری به تاریخ ۲۵ ماه مارچ به خبرنگاران گفت که این اجلاس سران دو کشور در روزهای ۱۴ و ۱۵ ماه می در بیجینگ برگزار خواهد شد. خانم لیویت همچنین اظهار داشت که رییس جمهور ترمپ در آینده از شی جین‌پینگ برای یک "سفر متقابل "به واشنگتن دعوت خواهد کرد، اما جزییات بیشتری در این رابطه ارایه نکرد.

دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، روز چهارشنبه ۱۵ اپریل (۲۶ حمل) گفت که رییس جمهور روسیه از چین بازدید خواهد کرد، اما تاکنون برنامه‌ای برای دیدار با دونالد ترمپ، رییس جمهور امریکا، در آنجا ندارد.

پسکوف افزود که کرملین به موقع تاریخ‌های این سفر را اعلام خواهد کرد.

تاکنون مشخص نیست که سفر ترمپ و پوتین به چین همزمان صورت گرفته و در چنین حالتی آیا دو رهبر دیدار خواهند کرد.

پوتین و ترمپ آخرین بار در ماه آگست گذشته در اجلاسی در آلاسکا با یکدیگر دیدار کردند.

قرار بود دیدار میان رهبران ایالات متحده و چین از ۳۱مارچ الی دوم اپریل صورت گیرد، اما این سفر به دلیل حملهٔ نظامی ایالات متحده و اسراییل به ایران به تا‌خیر افتاد.

در همین حال سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه که مصروف دیدار از چین است، روز چهارشنبه ۱۵ اپریل سفر رییس جمهور کشورش به چین را در نیمهٔ نخست سال روان تایید کرد.