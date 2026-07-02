حملات روسیه بر پایتخت اوکراین ۱۷ کشته برجا گذاشت

مقام‌های اوکراینی روز پنجشنبه دوم جولای گفتند که در حملات طیاره‌های بی‌سرنشین و میزایلی روسیه بر شهر کیف، پایتخت اوکراین کم از کم ۱۷ نفر کشته شدند.

حملات شب‌هنگام روسیه سبب ایجاد ترس باشندگان کیف شد و سبب شد که هزاران نفر خانه‌های شان را رها کرده و به پناهگاه‌های امن پناه ببرند.

اولکساندر پروتسینکو، باشندۀ کیف گفت: "تمام شب بیدار ماندیم و به جای خوابیدن در پناهگاه‌های مقاوم در برابر بم به سربردیم. من دارای معلولیت استم و روحیه‌ام را باخته و افسرده ام."

اولینا ایلچینکو، باشندۀ دیگر شهر کیف، از ترس و وحشت آن صحنه حکایت کرد. او گفت: "وضعیت ترسناکی بود. ترسیده بودم که مبادا قادر به حفاظت از فرزندم نخواهم بود. او را در آغوش گرفته بودند. دستان و پاهایم می‌لرزید. مردم زیادی در تلاش نجات جان شان بود. واقعاً فکر کردم که می‌میرم."

در همین حال، ولادمیر زیلینسکی، رییس جمهور اوکراین در پستی در شبکۀ اجتماعی فیسبوک ضمن نشر تصاویری از ویرانی‌های بجامانده از حملات روسیه بر ضرورت دسترسی کیف به سیستم‌های دافع هوای امریکایی تاکید کرد.

زیلینسکی در این پست نگاشته است: "فراهم آوری تجهیزات دافع هوا به اوکراین اولویت حیاتی و مطلق است. همچنان به پیمانۀ زیاد به تصمیم ایالات متحده در خصوص مجوزها برای تولید سیستم دفاعی پاتریوت حساب می‌کنیم."

اوکراین تولید مهمات برای سیستم رهگیر میزایلی ساخت امریکا را یکی از موثرترین راه‌های دفاع در برابر حملات میزایل‌های بالستیک روسیه می‌داند، هرچند به باور کارشناسان امور دفاعی، راه اندازی خط تولید داخلی این جنگ افزار در اوکراین زمانگیر است.

در پی این حملات دپلومات‌های ارشد اروپایی گفته اند که تحریم‌های جدیدی را علیه مسکو پیشنهاد خواهند کرد.

دیمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه، روز پنجشنبه در صحبت با خبرنگاران کشورهای اروپایی را به تشدید وضعیت متهم کرد و نیز گفت که فشار روسیه بر اوکراین افزایش خواهد یافت.

نیروی هوایی اوکراین گفته است که روسیه در موج اخیر حملات ۴۹۶ طیارۀ بی‌سرنشین و ۷۴ میزایل بر اوکراین پرتاب کرد که از این جمله ۴۸ میزایل و ۴۷۶ طیارۀ بی‌سرنشین توسط نظامیان اوکراینی سرنگون شدند.

اوکراین در هفته‌های اخیر حملات طیاره‌های بی‌سرنشین دوربرد خود را در داخل روسیه افزایش داده و زیرساخت‌های انرژی و اهداف نظامی آن کشور را هدف قرار داده است.

تلاش‌های ایالات متحده برای میانجی‌گری و پایان بخشیدن به جنگ اوکراین تا کنون نتیجه نداده است.