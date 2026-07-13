وزارت امور خارجه ایالات متحدهٔ امریکا، روز دوشنبه (۱۳ جولای) اعلام کرد که امریکا در اقدامی هماهنگ با بریتانیا، یک شرکت و دو فرد را بهدلیل ارایه خدمات و ابزارهای مورد نیاز گروههای باجگیر تحریم کرده است.
بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه امریکا، شرکت ارایهدهنده خدمات شبکه خصوصی مجازی "فرست ویپیان سرویس"، مدیر آن دیمیترو راشفسکی و یوگنی ولادیمیروویچ سیلایف، به گروههایی که شفاخانهها، مکاتب، شرکتها و نهادهای محلی امریکا را هدف قرار دادهاند، کمک کردهاند.
این افراد و شرکت، ابزارهایی برای پنهانکردن هویت مهاجمان، مخفیسازی بدافزار و فرار از سیستمهای شناسایی فراهم میکردند. به گفته مقامهای امریکایی، حملات انجامشده با استفاده از این خدمات میلیاردها دالر به شرکتها و زیرساختهای حیاتی ایالات متحده خسارت وارد کرده است.
تامی پیگوت، سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا، گفت: "ایالات متحده و شرکای آن تنها گردانندگان باجافزارها را هدف قرار نمیدهند، بلکه شرکتها و افرادی را نیز تحریم میکنند که با فراهمکردن خدمات و ابزارهای فنی، این حملات را امکانپذیر میسازند."
وزارت مالیهٔ امریکا نیز اعلام کرد که دفتر کنترول داراییهای خارجی این وزارتخانه (اوفک) داراییهای این شرکت و دو فرد را در ایالات متحده مسدود کرده و هرگونه معامله اشخاص امریکایی با آنها، جز در موارد دارای مجوز، ممنوع است.
به گفته وزارت مالیه، شرکت "فرست ویپیان سرویس" از سال ۲۰۱۴ خدمات خود را در انجمنهای اینترنتی مجرمان سایبری تبلیغ میکرد و زیرساختهای آن برای پنهانکردن منشأ حملات، انتشار بدافزار و مدیریت اطلاعات سرقتشده به کار میرفت.
این تحریمها پس از عملیات نیروهای مجری قانون اروپا در ماه می ۲۰۲۶ برای از دسترس خارجکردن زیرساختهای "فرست ویپیان سرویس" اعمال شده است؛ عملیاتی که اداره تحقیقات فدرال امریکا (افبیآی) نیز از آن حمایت کرده بود.
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