روبیو: تنگۀ هرمز 'به هر نحوی' باید باز باشد

مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده می گوید که تنگه هرمز باید "به هر نحوی" باز باشد و آنچه در تنگۀ هرمز اتفاق می‌افتد، "غیرقانونی" است.

یک روز پیش از این اظهارات، اردوی امریکا اعلان کرد که در یک اقدام دفاعی، دستگاه‌های پرتاب میزایل و قایق های ایرانی را که ماین گذاری می‌کردند، مورد حمله قرار داده است.

روبیو در آخرین روز سفرش به هند در پاسخ به خبرنگاران گفت: "خوب، آب‌راها باید باز باشند. آنها به هر حال باز خواهند بود. بنابراین باید باز باشند. آنچه آنجا اتفاق می‌افتد غیرقانونی است، غیرقانونی است، برای جهان ناپایدار است، غیرقابل قبول است. من هیچ کشوری را در جهان نمی‌شناسم که این کار را انجام دهد."

وزیر خارجۀ امریکا، بر مخالفت ایالات متحده در خصوص اخذ حق العبور در مسیرهای آبی تاکید ورزیده گفت که روس‌ها و چینی‌ها نیز طرفدار سیستم اخذ حق‌العبور نیستند.

مارکو روبیو گفت: "هیچ کشوری در جهان به جز رژیم ایران، طرفدار اخذ حق العبور نیست. این قابل قبول نیست و چنین چیزی نمی‌تواند اتفاق بیافتد. مسیرهای آبی باید باز، بدون مانع و بدون اخذ حق‌العبور باشند."

درحالیکه اردوی ایالات متحده از انجام یک حملۀ دفاعی بر دستگاه پرتاب میزایل و قایق‌های ایرانی خبرداده است، رسانه‌های حکومتی ایران به نقل از یک بیانیۀ سپاه پاسداران گزارش داده اند که روز سه‌شنبه (۲۶ می) یک طیارۀ بدون سرنشین امریکایی از نوع MQ-9 را پس از ورود به حریم هوایی ایران سرنگون کرده است.

فرماندهی مرکزی نیروهای نظامی امریکا (سنتکام) تا زمان نشر این خبر در خصوص این ادعای سپاه پاسداران چیزی نگفته است.

بااینحال، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجۀ ایران / روز دوشنبه گفت که ایران به دنبال اخذ حق‌العبور از تنگۀ هرمز نیست.

بقایی گفت: "طبیعتاً در جریان این روند، خدمات خاصی ارایه می‌شود - مانند خدمات کشتی‌رانی و اقدامات لازم برای حفاظت از محیط زیست تنگه هرمز، خلیج فارس و دریای عمان. این خدمات شامل هزینه‌هایی است که باید دریافت شوند. نباید آنها را حق العبور یا وجه گمرکی نامید."

بازگشایی تنگۀ هرمز و انتقال یورانیم غنی‌شدۀ ایران، اختلافات سیاسی موجود در مذاکرات امریکا و ایران بوده است.

پس از استقرار آتش‌بس میان ایالات متحده و ایران به تاریخ هشتم اپریل، نظامیان امریکایی برای بار نخست به تاریخ هفتم ماه می اهداف قوای نظامی ایران را در داخل خاک آن کشور آماج حمله قرار دادند و رویداد امروزی دومین مورد از چنین حملات است.