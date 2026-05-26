دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، روز دوشنبه ۲۵ می گفت که یورانیم غنی شدۀ ایران یا به امریکا تحویل داده می‌شود یا در ایران و یا "مکان قابل قبول دیگر" از بین برده خواهد شد.

رییس جمهور ترمپ در پستی در شبکۀ اجتماعی تروت سوشیل نگاشت: "یورانیوم غنی‌شده (غبار هسته‌ای!) یا فوراً به ایالات متحده تحویل داده خواهد شد تا به امریکا منتقل و نابود شود، یا ترجیحاً با همکاری و هماهنگی جمهوری اسلامی ایران، در همان محل یا در مکان قابل قبول دیگر نابود خواهد شد."

رییس جمهور ترمپ در این پست نگاشته است که "کمیسیون انرژی اتمی، یا نهاد معادل آن، بر این روند و رویداد" نظارت خواهد داشت.

رییس جمهور دونالد ترمپ همواره گفته است که ایران به عنوان "حامی نخست تروریزم در جهان" نباید به سلاح هسته‌ای دسترسی داشته باشد.

رسانه‌های امریکایی گزارش داده اند که ایران در جریان مذاکرات با ایالات متحده در اصول توافق کرده است تا یورانیم غنی‌شدۀ به سطح بلند آن کشور از بین برده شود، اما هنوز هم کار روی چگونگی میکانیزم از بین بردن این مواد ادامه دارد.