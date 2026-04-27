کشته شدن سه نفر در حملۀ نظامیان امریکایی بر قایق مظنون به قاچاق مخدرات

فرماندهی جنوبی قوای امریکایی (سوتکام) اعلام کرده است که نظامیان امریکایی روز یکشنبه ۲۶ اپریل یک قایق مظنون به حمل مخدرات را در شرق اقیانوس آرام هدف قرار دادند که به کشته شدن سه نفر انجامید.

سوتکام ویدیویی را در شبکۀ اجتماعی ایکس نشر کرده است که یک قایق را نشان می‌دهد که با سرعت در حرکت است و سپس در اثر انفجار دچار آتش‌سوزی می‌شود.

این حمله بخشی از عملیات حکومت رییس جمهور دونالد ترمپ بر ضد قایق‌های مظنون به قاچاق مخدرات است که از اوایل سپتمبر سال گذشته آغاز شد و تا کنون منجر به کشته شدن کم از کم ۱۸۶ نفر، عمدتاً قاچاقبران مظنون مخدرات، شده است.

سوتکام در مورد حملۀ روز یکشنبه گفته است که این قایق در مسیرهای شناخته شدۀ قاچاق مخدرات حرکت می‌کرد و کشته شدگان این رویداد در فعالیت‌های مرتبط به آنچه واشنگتن آن را "تروریزم مخدرات" می‌خواند، نقش داشته اند.

رییس جمهور دونالد ترمپ، مقابله با کارتل‌های قاچاق مخدرات را برای جلوگیری از ورود مخدرات به ایالات متحده ضروری دانسته است.