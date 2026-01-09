حمایت اسپانیا از زنان افغان؛ جهان 'بدهی تسویه ناشده' به زنان و دختران افغان دارد

پدرو سانچز، صدر اعظم اسپانیا روز پنجشنبه در کنفرانس سالانۀ سفیران در شهر مادرید گفت که جامعۀ بین‌المللی هنوز هم "بدهی تسویه ناشده" به زنان و دختران افغان دارد و نباید این مسوولیت را فراموش کند.

سانچز در این نشست سالانه که گروهی از فعالان حقوق زنان افغان نیز در آن شرکت داشتند، خواستار توجه دومدار جهانی به افغانستان و حمایت جهانی از حقوق زنان و دختران افغان در زیر سلطۀ طالبان شد.

سانچز در حاشیۀ این کنفرانس که همه ساله با شرکت سفیران خارجی مقیم اسپانیا برگزار می‌شود، اتاقی را برای ارج‌گذاری به زنان و دختران افغان در مقر وزارت خارجۀ اسپانیا افتتاح کرد.

خوزه مانویل البارس، وزیر خارجۀ اسپانیا، گفت که این اتاق به زنان و دختران افغان وقف شده است که با وصف محدودیت‌های شدید اعمال شده از سوی طالبان، به مبارزه برای کسب حقوق و آزادی شان ادامه می‌دهند.

فوزیه کوفی، رییس سازمان زنان برای افغانستان و یکی از سخنرانان این کنفرانس، این اقدام را حمایت عملی اسپانیا از مبارزۀ زنان افغانستان توصیف کرد.

کوفی گفت که طالبان از حقوق زنان به عنوان "ابزار چانه زنی برای مقاصد سیاسی" کار می‌گیرند. او از شرکت کنندگان این کنفرانس خواست تا از مبارزۀ زنان افغان برای رسیدن به آزادی حمایت کنند.

طالبان پس از حاکم شدن بر افغانستان در اگست ۲۰۲۱ محدودیت‌های زیادی را بر زنان و دختران افغان وضع و آنان را از کار و آموزش به سویۀ بالاتر از صنف ششم و شمار زیاد حقوق و آزادی‌های اجتماعی و مدنی محروم کرده اند.

در واکنش به انتقادهای بین‌المللی، طالبان رویکرد سختگیرانۀ خود را در قبال حقوق و آزادی زنان، مبتنی بر فرهنگ و سنت مردم افغانستان و شریعت اسلام دانسته و نیز آن را "موضوع داخلی افغانستان" عنوان کرده اند.