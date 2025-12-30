دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری سازمان ملل متحد (اوچا) گفته است که حکومت طالبان پس از مسلط شدن بر افغانستان در اگست ۲۰۲۱ کم از کم ۴۷۰ فرمان و رهنمود صادر کرده اند که از آن جمله ۷۹ فرمان آن به گونۀ مستقیم زنان و دختران را هدف قرار داده است.

اوچا در این گزارش که روز سه شنبه ۳۰ دسمبر نشر شد، گفته است که در سال روان محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران در افغانستان تشدید شده، طوریکه اقدامات این گروه وضعیت اجتماعی-اقتصادی افغانستان را عمیقاً دگرگون ساخته است.

اوچا گفته است که زنان و دختران در افغانستان همچنان شدیدترین شکل محرومیت نظام‌مند از حقوق شان را تجربه می‌کنند.

بر بنیاد این گزارش، ممنوعیت زنان و دختران افغان از آموزش، کار و دیگر فعالیت‌های اجتماعی، دسترسی آنان را به معیشت و خدمات به شدت محدود کرده و خطر خشونت مبتنی بر جنسیت، فشار روانی اجتماعی و توسل به روش‌های نادرست فایق آمدن بر این مشکلات را افزایش داده است.

همچنین وضعیت زنان و کودکان در افغانستان، از رهگذر معروض بودن به خطرات حفاظتی از جمله خشونت مبتنی بر جنسیت، ازدواج کودکان، کار کودکان و قاچاق انسان، در این گزارش نگران کننده توصیف شده است. گزارش حاکی است که ازدواج کودکان در سال ۲۰۲۵ در مقایسه با سال قبل با ثبت ۷۴۶ مورد، افزایش دوبرابر را نشان می‌دهد.

در گزارش اوچا آمده است که میزان مشارکت زنان در بازار کار در افغانستان حدود شش درصد بوده و زنانی‌که سرپرست و نان‌آور خانواده‌های شان اند به گونۀ ویژه با مشکلات و موانع فراوان روبرو اند.

اوچا در این گزارش از افغانستان به عنوان "یکی از خطرناک‌ترین مکان‌های جهان برای ولادت" یاد کرده و گفته است که در سال ۲۰۲۴ میزان مرگ و میر باروری زنان ۶۳۸ مورد در هر ۱۰۰هزار تولد زنده بود.

در گزارش آمده است که با تداوم ممنوعیت طالبان بر آموزش دختران و زنان در بخش طب و نیز کاهش کمک‌ها، احتمال می‌رود که این وضعیت وخیم‌تر شود.

اوچا در این گزارش گفته است که افغانستان در سال آیندۀ میلادی نیز به عنوان یکی از بحران‌های بشری در جهان باقی خواهد ماند و خشکسالی، عدم مصوونیت غذایی، بازگشت گستردۀ مهاجران و حذف نظام‌مند زنان و دختران افغان از زندگی عمومی را به عنوان دلایل این بحران برجسته کرده است.

این نهاد ملل متحد گفته است که برای امدادرسانی به نزدیک به ۲۲ میلیون نفر در افغانستان به ۱.۷۱ میلیارد دالر نیاز است که بیشتر این پول به ترتیب در بخش مصوونیت غذایی و زراعت، تهیه آب پاک آشامیدنی و بهداشت، حفاظت، صحت، تغذیه، آموزش و سرپناه مصرف خواهد شد.