وزارت جنگ ایالات متحده امریکا می‌گوید که تحقیقات در مورد چگونگی روند خروج "وحشتناک" نظامیان امریکایی از افغانستان، تا تابستان سال ۲۰۲۶ تکمیل خواهد شد.

کنگزلی ویلسن، سخنگوی وزارت جنگ ایالات متحده، روز سه شنبه (دوم دسمبر) در یک کنفرانس خبری گفت که این بررسی توسط "شان پارنل، سخنگوی ارشد وزارت جنگ و مشاور ارشد وزیر، که خود در افغانستان ماموریت کرده، به پیش برده می‌شود".

نیروهای امریکایی در ماه اگست سال ۲۰۲۳ از افغانستان، بیرون شدند. رییس جمهور دونالد ترمپ و نمایندگان جمهوریخواه در کانگرس ایالات متحده، همواره روند خروج قوای خارجی را از افغانستان "پرهرج و مرج" و "فاجعه بار" عنوان کرده اند.

به تاریخ ۲۶ اگست ۲۰۲۱ در جریان عملیات تخلیۀ نظامی از افغانستان، یک مهاجم انتحاری داعش در نزدیکی دروازۀ میدان هوایی بین المللی کابل مواد انفجاری همراهش را منفجر کرد که افزون بر کشته شدن ۱۳ نظامی امریکایی، ۱۷۰ غیرنظامی افغان نیز در این حمله کشته شدند.

به گفته ویلسن، وزارت جنگ ایالات متحده متعهد است تا "این بررسی، برخلاف موارد دیگر، بسیار کمتر سانسور شده باشد تا مردم امریکا خودشان بتوانند گزارش را مطالعه کنند و ببینند در آن روز سرنوشت‌ساز و آن خروج سرنوشت‌ساز" چه اتفاقی افتاد.

کنگزلی ویلسن افزود: "بررسی که ما در مورد خروج فاجعه‌بار از افغانستان تحت حکومت قبلی، حکومت بایدن، انجام می‌دهیم، انتظار می‌رود تا تابستان ۲۰۲۶ تکمیل شود...مردم قادر خواهند بود که به آن گزارش دسترسی پیدا کنند."

علاوه بر تحقیقات در مورد چگونگی خروج نظامیان امریکایی از افغانستان، رییس جمهور ایالات متحده در نخستین جلسهٔ کابینه‌اش در فبروری امسال گفته بود گفت که به پیت هگسیت، وزیر جنگ این کشور هدایت داده است تا برگرداندن تسلیحات و تجهیزات امریکایی را از افغانستان نیز بررسی کند.

ترمپ همچنین ضمن انتقاد از چگونگی روند خروج از افغانستان، با اشاره به وزیر جنگ امریکا گفته بود که "به این مرد نمی‌گویم که چه کند، اما می‌گویم که اگر من به جایش می‌بودم، هریک از کسانی را که در این روند دخیل بودند، منفک می‌کردم."

پیت هگسیت، وزیر جنگ ایالات متحده، در پیوند به این اظهارات ترمپ گفت که هر یک از ابعاد آنچه در جریان خروج از افغانستان اتفاق افتاد، به گونۀ کامل بررسی و حسابدهی خواهد شد.