کشتارها در سوریه ممکن در حد جنایات جنگی است: گزارش

تام بارک، فرستاده ویژه ایالات متحده در امور سوریه، از تحقیقات بین‌المللی در مورد کشتارهای اوایل امسال در ولایات ساحلی و مرکزی غربی سوریه استقبال کرده است. این هیئت تحقیقاتی، این کشتارها را شامل اعمال خشونت‌آمیزی می‌داند که در حد جنایات جنگی است.

خشونت‌ها در ماه مارچ پس از آن افزایش یافت که نیروهای امنیتی دولت موقت سوریه عملیاتی را آغاز کردند که شامل خلع سلاح بود و منجر به واکنش وحشیانه وفاداران مسلح دولت قبلی بشار الاسد شد.

این گزارش‌ها حاکی از آن است که حدود ۱۴۰۰ نفر، عمدتاً غیرنظامی، از جمله تقریباً ۱۰۰ زن، کشته شده‌اند. این گزارش نشان می‌دهد که اکثر قربانیان مردانی با پیشینه علوی بین ۲۰ تا ۵۰ سال بوده‌اند، هرچند در این میان، زنان و کودکانی به کوچکی یک سال نیز کشته شده‌اند.

بارک، که سفیر ایالات متحده در ترکیه نیز هست، می‌گوید گزارش کمیسیون تحقیق سازمان ملل متحد در مورد سوریه "گامی جدی به سوی معیارهای قابل تعریف و ردیابی برای مسؤولیت، شفافیت و پاسخگویی دولت سوریه" است.

بارک در پستی در صفحۀ اجتماعی X گفت: "این یک دستاورد چشمگیر و قابل تعریف است."

این گزارش از دولت سوریه می‌خواهد که به دنبال پاسخگویی در قبال این قتل‌ها باشد. اسعد حسن الشیبانی، وزیر امور خارجه سوریه، از تلاش‌های این کمیسیون تقدیر کرد و گفت که محتوای گزارش با یافته‌های کمیسیون ملی مستقل سوریه "همنوا" است.

الشیبانی متعهد شد که دولت توصیه‌های این گزارش را در روند جاری نهادسازی بگنجاند.



