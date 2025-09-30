دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، روز سه شنبه ۳۰ سپتمبر گفت که به حماس چند روز وقت می‌دهد تا به طرح پیشنهادی برای پایان جنگ غزه پاسخ بدهد که اسراییل و هشت کشور عرب و اسلامی آن را منظور کرده اند.

ترمپ به خبرنگاران گفت که به گروه حماس "سه یا چهار روز" وقت می‌دهد تا به این طرح پاسخ بدهد. او گفت: "تمام کشورهای عربی [به این طرح] پیوسته اند، کشورهای اسلامی پیوسته اند، اسراییل پیوسته است. تنها منتظر حماس استیم و حماس این کار را خواهد کرد یا نه – اگر نکند، پایان بسیار غم‌انگیزی خواهد داشت."

رییس جمهور ترمپ گفت: "اکنون نوبت حماس است که شرایط پیشنهادی را که پیشکش کرده ایم، بپذیرد. یکبار دیگر بگویم، اکنون با حماس متفاوتی در تعامل هستیم، زیرا به تخمین من، بیش از ۲۰هزار عضو آن کشته شده است. سه دور اعضای رهبری آن گروه کشته شدند."

ماجد الانصاری، وزیر خارجۀ قطر، روز سه شنبه در یک کنفرانس خبری گفت که دوحه طرح ترمپ را "مسوولانه" بررسی خواهد کرد. انصاری گفت: "بسیار زود است که در مورد واکنش [قطر] حرف بزنیم، اما در مورد این طرح واقعاً خوشبین استیم. آن گونه که گفتیم این یک طرح جامع است."

قطر که از چندین سال به اینسو میزبان رهبران گروه حماس است، روز دوشنبه یکجا با هشت کشور دیگر عرب و اسلامی با نشر بیانیه‌ای از پیشنهاد ایالات متحده برای پایان جنگ در غزه حمایت کرد.

دونالد ترمپ روز دوشنبه در یک کنفرانس مشترک خبری با بنیامین نتنیاهو، صدر اعظم اسراییل در قصر سفید طرح خود را اعلام کرد و نتنیاهو نیز از آن حمایت کرد.

طرح ترمپ از گروه حماس می‌خواهد که در جریان ۷۲ ساعت پس از پذیرش این طرح، تمام ۴۶ گروگان باقیمانده را رها کند. در عوض، اسراییل صدها "زندانی امنیتی" فلسطینی را رها کرده و نیروهای خود را از غزه به سمت قلمرو اسراییلی عقب خواهد کشید.

بر اساس این طرح، سپس به یک نیروی بین المللی حافظ ثبات، متشکل از نیروهای کشورهای عربی و اسلامی وظیفه داده خواهد شد تا فوراً به خلع سلاح سازی حماس آغاز کند و با پیشرفت در زمینۀ خلح سلاح سازی حماس، اسراییل نیروهای بیشتر خود را از غزه بیرون خواهد کرد.

بر اساس طرح دونالد ترمپ، اسراییل همچنان برای مدت نامحدود، کنترول یک نوار باریک را در امتداد مرزهای غزه با مصر به دوش خواهد داشت.

نتنیاهو پس از دیدار روز دوشنبه با ترمپ، در یک نوار ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی پخش کرد، ملاقاتش در قصر سفید را عالی خواند. او به تعهد ترمپ مبنی بر حمایت کامل از اسراییل برای نابودی حماس از طریق نظامی، در صورت رد طرح ایالات متحده اشاره کرد.

صدر اعظم اسراییل همچنین تاکید کرد که اسراییل به شدت با ایجاد یک کشور فلسطینی که ملتش آن را پاداشی برای تروریسم می‌داند، مخالف است و از رییس جمهور دونالد ترمپ، به خاطر ابراز درک این موضع قدردانی کرد.