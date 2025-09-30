هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) از طالبان خواسته است تا "بدون درنگ، دسترسی به انترنت و خدمات مخابراتی را در سراسر کشور" اعاده کنند.

یوناما روز سه شنبه (۳۰ سپتمبر) طی اعلامیه‌ای گفته است که قطع دسترسی به این خدمات پیوند افغانستان با جهان خارج را تقریباً به گونهٔ کامل گسیخته است و این کار "خطر آسیب جدی به مردم افغانستان، به شمول تهدید ثبات اقتصادی و وخیم تر شدن یکی از بحران های بشری جهان در کشور" را در پی خواهد داشت.

حکومت طالبان در تازه ترین اقدام، خدمات انترنیتی فایبر نوری را در سراسر افغانستان قطع کرده اند.

این اقدام چند هفته پس از آن صورت می‌گیرد که مقامات طالبان ارتباطات فایبر‌نوری را در چندین ولایت افغانستان به شمول بلخ، تخار، کندز و بغلان قطع کردند.

هیات معاونت ملل متحد در افغانستان، گفته است که این ممنوعیت پیآمدهای آنی و گسترده‌ای را چون "تاثیر شدید روی نظام‌های بانکی و مالی، افزایش انزوای زنان و مردان، تهدید دسترسی به خدمات عاجل و مراقبت های صحی، اخلال بخش هوانوردی و محدود ساختن دسترسی به حواله جات توسط خانواده‌های وابسته به کمک های مالی" را در بر دارد.

در اعلامیه‎ای یوناما همچنان آمده است که "افزون بر تخطی‌های حقوق بشری و آزادی ها، مسدود شدن خدمات انترنتی زندگی افراد را با خطر" مواجه می‌سازد.

قطع انترنت فایبر نوری که ابتدا از ولایت بلخ آغاز شده بود، بر اساس گزارش‌ها، به چندین ولایت از جمله قندهار، ارزگان، هلمند، زابل و نیمروز گسترش یافت و کاربران افغان در شبکه‌های اجتماعی از اختلال دسترسی به انترنت در ولایت‌های بغلان، غزنی، پروان و هرات نیز گزارش دادند.

هفتهٔ گذشته الیزابت استیکنی، یکی از سخنگویان وزارت خارجه ایالات متحده نیز در صحبت با صدای امریکا، قطع خدمات انترنتی در افغانستان را "بسیار نگران کننده" توصیف کرد.

"نت‌بلاکز"، نهاد ناظر بر امنیت سایبری و مدیریت اینترنت، روز دوشنبه در پستی در وب‌سایت ایکس نوشت: "افغانستان اکنون در بحبوحه قطع کامل اینترنت قرار دارد، زیرا مقامات طالبان در حال اجرای اقدامات اخلاقی هستند و چندین شبکه در طول صبح به صورت مرحله‌ای قطع شده‌اند؛ خدمات تلیفونی نیز در حال حاضر تحت تأثیر قرار گرفته است."

حاجی عطاالله زید، سخنگوی والی حکومت طالبان در بلخ گفته بود که انترنت فایبرنوری در آن ولایت به دستور ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، و به منظور "جلوگیری از منکرات" قطع شده است.

در بیش از یک دهۀ گذشته، فعالیت اکثر ادارات دولتی افغانستان به شمول بانک‌ها، ادارۀ پاسپورت و تذکرۀ الکترونیک، گمرک‌ها و برخی دیگر دفاتر دیجیتلی شده و متکی به انترنت پرقدرت و فایبرنوری است.