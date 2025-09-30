گردهمایی کم پیشینۀ نظامیان امریکایی؛ ترمپ وعدۀ صرف یک تریلیون دالر را داد

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، وعده سپرد که قوای نظامی امریکا را قوی‌ترین در جهان نگه‌خواهد داشت و به صرف بیش از یک تریلیون دالر در بخش‌های مختلف قوای نظامی تعهد کرد.

ترمپ در یک گردهمایی نادر فرماندهان نظامی امریکا گفت که شایستگی را بر سیاست اولویت داده و تمرکز بر مسلۀ تناسب اندام در بین نظامیان را باز می‌گرداند.

رییس جمهور ترمپ در پایگاه نیروهای ویژۀ بحری ایالات متحده در شهر کوانتیکو در ایالت ویرجینیا، خطاب به صدها نفر از رهبران امور دفاعی و فرماندهان اردوی ایالات متحده سخنرانی می‌کرد.

او گفت: "در این تلاش، ما یک تیم هستیم و بنابراین پیام من به شما بسیار ساده است - من با شما هستم، از شما حمایت می‌کنم و به عنوان رییس جمهور، ۱۰۰٪ از شما حمایت می‌کنم."

رییس جمهور ترمپ اوایل این ماه، پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده را به وزارت جنگ تغییر نام داد و گفت که وزارت جنگ "قرار است جنگ‌ها را متوقف کند."

دونالد ترمپ گفت تعداد افراد جدیدی که در اردو ثبت‌نام می‌کنند در ماه‌های اخیر به بالاترین حد خود رسیده است. او گفت که قوای مسلح ایالات متحده "در آینده به کلی بی‌رقیب" خواهد بود.

ترمپ افزود: "من متعهد شده‌ام که در سال ۲۰۲۶ بیش از یک تریلیون دالر برای قوای نظامی خود هزینه کنم و این بیشترین هزینه در تاریخ کشور ماست."

رییس جمهور ایالات متحده گفت که در هر بخش قوای نظامی امریکا سرمایه‌گذاری‌های بزرگ، به شمول نخستین مورد به کار گیری ششمین نسل جت‌های جنگی، ده‌ها میلیارد دالر سرمایه‌گذاری در قابلیت‌های بازدارندۀ هسته‌ای و اعمار سیستم سپر دفاعی "گنبد طلایی"، جریان دارد.

پیش از سخنرانی ترمپ، پیت هگسیت، وزیر جنگ، خطاب به فرماندهان نظامی گفت که برای جنگ و پیروزی در آن آماده شوند.

هگسیت گفت: "از این لحظه به بعد، وزارت جنگ که به تازگی احیا شده است، تنها یک ماموریت دارد - جنگیدن. آماده شدن برای جنگ و آماده شدن برای پیروزی. سرسختی و سازش‌ناپذیری در این مسیر. نه به این دلیلی که ما جنگ می‌خواهیم، هیچ کس جنگ نمی‌خواهد، بلکه به این دلیل است که ما عاشق صلح هستیم. ما عاشق صلح برای شهروندان خود هستیم."

او گفت: "تاریخ به ما درس می‌دهد که تنها مردمانی که واقعاً سزاوار صلح اند، کسای اند که برای دفاع از صلح مایل به رزمیدن اند. انفعال‌گرایی بسا ساده لوحی و خطرناک بوده و ماهیت بشری و تاریخ بشر را نادیده می‌گیرد."

وزیر دفاع ایالات متحده گفت: "اگر دشمن ما احمقانه ما را به آزمون بکشاند، آنان با خشونت، دقت و قدرت وزارت جنگ، نابود خواهند شد."

او گفت که این برهۀ فوری، به خاطر پیشگام بودن، مستلزم نیروی بیشتر، مهمات بیشتر، طیاره‌های بی‌سرنشین بیشتر، زیردریایی‌‌های بیشتر، بم‌افگن‌های بی۵۲ بیشتر، ابتکارات بیشتر، و هوش مصنوعی بیشتر است. او گفت: "زمان همین اکنون است و دلیل فوری است."

هگسیت خواستار حذف مسایل سیاسی از اردو شد و نیز گفت که حکومت کنونی ایالات متحده از روز اول کارهای زیادی برای از بین بردن "زباله‌های ایدیولوژیکی زهر‌آلود" زیر نام عدالت اجتماعی و اصلاح‌سازی سیاسی که ادارۀ ما را آلوده کرده است.

هگسیت گفت که این سیاست‌ها باعث شده است که وزارت جنگ "توانایی و قدرت هلاک کنندۀ کمتری" داشته باشد. او همچنین از ارزیابی‌های صحت بدنی و تناسب اندام در اردو خبر داد.

وزیر دفاع ایالات متحده همچنان بر معیار لازمی "قد و وزن" و آزمون عملی جبهه برای قطعات محاربوی اردو را اعلام کرد که به گفتۀ وی "باید در هر محیط و هرزمان" قابل اجرا باشد. او گفت: "امروز به دستور من، دوران ظهور فزیکی غیرحرفه‌ای به پایان رسیده است."

هگسیت گفت: "اگر شما معیارهای فزیکی سطح مردان را برای سمت‌های محاربوی ندارد، یا اگر ریش تان را تراش نکرده و حرفه‌ای معلوم نشوید، نمی‌توانید آزمون تمرینات فزیکی را پشت سر بگذارید."

با اینحال، وزیر دفاع ایالات متحده، تاکید کرد که حکومت به زنان منسوب نظامی ارج و ارزش می‌گذارد. او گفت: "این به مفهوم بازداشتن زنان از خدمت نیست. ما به اثر گذاری منسوبان زن بسیار زیاد ارزش می‌گذاریم."

وزیر دفاع امریکا گفت: "زنان افسر و خورد ضابط مان مطلقاً بهترین‌ها در جهان اند. اما زمانی که بحث مشاغل با لازمۀ قدرت فزیکی مطرح می‌شود تا در جبهات جنگ از آن کار گرفته شود، آن معیارهای فزیکی باید بلند و عاری از جنسیت باشد. اگر زنان قدرت انجام آن را داشته باشند- عالی، در غیر آن، این چیزی است که باید شود."