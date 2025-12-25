کشته شدن دو مرزبان تاجیک در نزدیکی مرز افغانستان؛ دوشنبه: طالبان عذرخواهی کنند

حکومت تاجیکستان از کشته شدن دو مرزبان تاجیک در درگیری با "اعضای یک سازمان تروریستی" که از افغانستان وارد آن کشور شده بودند، خبر داده است.

خبرگزاری دولتی تاجیکستان (خاور) روز پنجشنبه ۲۵ دسمبر گزارش داده است که این درگیری روز چهارشنبه در ساحۀ شمس‌الدین شاهین در ولایت ختلان تاجیکستان به وقوع پیوسته است.

به گزارش خاور، سه "تروریست" بر یکی از "پاسگاه‌های مرزی" تاجیکستان حمله کردند که در اثر گلوله‌باری متقابل نیروهای تاجیکستانی هر سه آنان از پا در آمدند.

خبرگزاری دولتی تاجیکستان در این گزارش طالبان را به "بی‌مسوولیتی جدی و مکرر" در قبال تعهدات و وعده‌های این گروه به تامین امنیت و ثبات در مرز افغانستان با تاجیکستان متهم کرده است.

کمیتۀ امنیت ملی تاجیکستان، بر اساس گزارش خبرگزاری خاور، از رهبری حکومت طالبان خواسته است تا به خاطر این رویداد "از مردم تاجیکستان عذرخواهی" کرده و تدابیر جدی را برای تامین امنیت در مرز مشترک دو کشور اتخاذ کند.

مقام‌های تاجیکستان تا کنون در مورد هویت این سه مهاجم و اینکه به کدام گروه تروریستی وابستگی داشته اند، معلومات نداده و گفته اند که تحقیقات در مورد این رویداد ادامه دارد.

در یک ماه گذشته، این سومین حملۀ مسلحانه در مرز تاجیکستان با افغانستان است که مقام‌های تاجیک آن را به "تروریستانی که از افغانستان وارد تاجیکستان" می‌شوند، نسبت داده اند.

به تاریخ ۲۸ و ۳۰ نومبر نیز در دو حملۀ جداگانۀ افراد مسلح بر کارگران چینی در ساحۀ مرزی شمس‌الدین شاهین، پنج شهروند چین کشته و چندین نفر دیگر زخمی شدند که حکومت تاجیکستان آن را به گروه‌های تروریستی مستقر در افغانستان نسبت داد.

حکومت طالبان تا کنون در مورد حملۀ اخیر واکنش نشان نداده است، اما در پی کشته شدن کارگران چینی در ماه نومبر، وزارت خارجۀ این گروه با نشر بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن این حملات گفت: "در این رویداد دست‌ حلقاتی در کار است که برای ایجاد آشوب، بی‌ثباتی و دامن زدن به بی‌اعتمادی میان کشورهای منطقه تلاش می‌کنند."

تاجیکستان با جمعیت حدود ۱۱ میلیون نفر، در بیش از چهار سال اخیر که طالبان بر افغانستان حاکم شده اند، روابط پرتنش با طالبان داشته و همواره از گسترش ناامنی از افغانستان ابراز نگرانی کرده است.

مقام‌های حکومت دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، باربار از مساعد بودن بستر در افغانستان برای رشد و فعالیت گروه‌های تروریستی و تهدید آن علیه کشورهای منطقه و امنیت ملی ایالات متحده هشدار داده اند.

در تازه ترین مورد، جو کنت، رییس مرکز ملی مبارزه با تروریزم حکومت ایالات متحده، به تاریخ ۱۱ دسمبر در جلسۀ استماعیۀ کمیتۀ امنیت داخلی مجلس نمایندگان کانگرس ایالات متحده گفت که اکنون داعش و القاعده در جاهایی مثل افغانستان و سوریه پناهگاه یافته است و دلیل آن را "ماهیت انتقالی" حکومت‌ها در این کشورها خواند.

با اینحال، حکومت طالبان همواره نگرانی‌ها را در مورد گسترش تهدید تروریزم از افغانستان به کشورهای همسایه رد کرده و گفته است که به هیچ گروهی اجازه داده نمی‌شود که از خاک افغانستان علیه کشور دیگری استفاده کند.