حملات در نزدیکی مرز تاجیکستان-افغانستان؛ در یک هفته پنج شهروند چین کشته شد

پنج شهروند چین در جریان یک هفته در حملات در نزدیکی مرکز تاجیکستان با افغانستان کشته و پنج نفر دیگر زخمی شده اند.

بر اساس گزارش رسانه‌ها، در تازه‌ترین حمله که شامگاه یکشنبه ۳۰ نومبر صورت گرفت، دو شهروند چین در یک ساحۀ مرزی در نزدیکی مرز تاجیکستان-افغانستان کشته و چهار نفر دیگر زخمی شد.

به نقل از خبرگزاری دولتی چین، سفارت چین در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان، روز دوشنبه اول دسمبر با نشر بیانیه‌ای، بدون ارایۀ آمار مشخص، گفته است که چندین شهروند چین در یک حمله در یک ساحۀ مرزی ولایت بدخشان تاجیکستان که با افغانستان هم مرز است، کشته و زخمی شده اند.

در این بیانیه به شهروندان و شرکت‌های چینی توصیه شده است که فوراً ساحۀ مرزی را که این حمله در آن صورت گرفته است، تخلیه کنند و نیز به شهروندان چین هشدار داده شده است که از سفر به این ساحه خودداری کنند.

سفارت چین در تاجیکستان روز جمعه ۲۸ نومبر اعلام کرد که در یک حملۀ مسلحانه در ساحۀ مرزی شمس‌الدین شاهین ولایت ختلان تاجیکستان که با افغانستان هم مرز است، سه شهروند چین کشته و یک شهروند دیگر چین زخمی شد.

وزارت خارجۀ تاجیکستان با نشر بیانیه‌ای گفته است که این حمله از خاک افغانستان انجام شده و در این حمله که روز چهارشنبه به وقوع پیوست، بم دستی در یک "وسیلۀ هوایی بدون سرنشین" جابجا شده بود.

حکومت طالبان تا کنون در مورد رویداد روز یکشنبه واکنش نشان نداده است، اما وزارت خارجۀ این گروه ضمن محکوم کردن روز جمعه گفته بود: "در این رویداد دست‌ حلقاتی در کار است که برای ایجاد آشوب، بی‌ثباتی و دامن زدن به بی‌اعتمادی میان کشورهای منطقه تلاش می‌کنند."

دفتر مطبوعاتی امام علی رحمان، رییس جمهور تاجیکستان، با نشر بیانیه‌ای گفته است که رییس جمهور رحمان روز دوشنبه با روسای نهادهای امنیتی تاجیکستان در مورد تقویت امنیت مرزی صحبت کرده است.

در بیانیه آمده است که رییس جمهور رحمان این حملات را "اقدامات غیرقانونی و تحریک‌آمیز شهروندان افغانستان" خوانده و دستور داده است که "تدابیر موثر برای حل این مشکل و جلوگیری از تکرار چنین رویدادها" اتخاذ شود.

رحمان روز پنجشنبه در نشست سازمان پیمان امنیتی جمعی که در شهر بشکیک، پایتخت قرغیزستان، برگزار شده بود، کشورش را "خط مقدم مرزهای جنوبی" این پیمان خوانده و بر ضرورت تقویت امنیت مرزی میان افغانستان و تاجیکستان تاکید کرد.

تاجیکستان با جمعیت حدود ۱۱ میلیون نفر، در بیش از چهار سال اخیر که طالبان بر افغانستان حاکم شده اند، روابط پرتنش با طالبان داشته و همواره از گسترش ناامنی از افغانستان ابراز نگرانی کرده است.

چین که با تاجیکستان هم مرز است، بر پروژه‌های بزرگی در این کشور آسیای مرکزی سرمایه گذاری کرده است.

درست یک سال پیش، در یک حملۀ مسلحانه یک شهروند چین در ساحۀ شمس‌الدین شاهین کشته و پنج نفر دیگر به شمول چهار شهروند چین در این رویداد زخمی شدند. مقام‌های تاجیکستان در آن زمان گفته بودند که این حمله توسط مردان مسلحی صورت گرفت که از افغانستان وارد این ساحۀ مرزی شده بودند.