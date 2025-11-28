کشته شدن سه شهروند چین در نزدیکی مرز تاجیکستان-افغانستان

سفارت چین در تاجیکستان روز جمعه ۲۸ نومبر اعلام کرد که در یک حملۀ مسلحانه در یک ساحۀ مرزی میان تاجیکستان و افغانستان سه شهروند چین کشته و یک شهروند دیگر چین زخمی شد.

وزارت خارجۀ تاجیکستان با نشر بیانیه‌ای گفته است که این حمله از خاک افغانستان انجام شده و کشته شدگان این رویداد، کارمندان یک شرکت استخراج معدن در ساحۀ شمس‌الدین شاهین ولایت ختلان تاجیکستان بودند.

بر اساس این بیانیه، در این حمله که روز چهارشنبه به وقوع پیوست، بم دستی در یک "وسیلۀ هوایی بدون سرنشین" جابجا شده بود.

وزارت خارجۀ حکومت طالبان ضمن محکوم کردن این رویداد گفته است: "در این رویداد دست‌ حلقاتی در کار است که برای ایجاد آشوب، بی‌ثباتی و دامن زدن به بی‌اعتمادی میان کشورهای منطقه تلاش می‌کنند."

امام علی رحمان، رییس جمهور تاجیکستان، روز پنجشنبه در نشست سازمان پیمان امنیتی جمعی که در شهر بشکیک، پایتخت قرغیزستان، برگزار شده بود، کشورش را "خط مقدم مرزهای جنوبی" این پیمان خوانده و بر ضرورت تقویت امنیت مرزی میان افغانستان و تاجیکستان تاکید کرد.

پس از حاکم شدن طالبان بر افغانستان در اگست ۲۰۲۱ تاجیکستان همواره از گسترش ناامنی به کشورهای آسیای مرکزی ابراز نگرانی کرده و گروه‌های تروریستی و تبهکار مستقر در افغانستان، به ویژۀ شاخۀ خراسان گروه دولت اسلامی (داعش) را عامل این نگرانی عنوان کرده است.

هرچند تاجیکستان در چند سال گذشته همواره حاکمیت طالبان را در افغانستان مایۀ تهدید برای ثبات منطقۀ آسیای مرکزی می‌خواند، درماه‌های اخیر مقام‌های دو طرف یک سلسله تماس‌هایی داشته اند تا تنش‌ها را کاهش دهند.

وزارت داخلۀ طالبان سه روز پیش خبر داد که هیاتی به رهبری والی طالبان در بدخشان و یک فرمانده ارشد نیروهای مرزی طالبان برای بحث در مورد بهبود امنیت مرزی به تاجیکستان سفر کردند.

دو هفته پیش، هیاتی متشکل از دپلومات‌ها و مقام‌های ارشد امنیتی تاجیکستان با مقام‌های طالبان در کابل دیدار کردند که به گزارش خبرگزاری باختر که از سوی طالبان اداره می‌شود، در این دیدار چندروزه همکاری‌های دپلوماتیک و اقتصادی و همچنین امنیت منطقه‌ای به بحث گرفته شد.

به گفتۀ مقام‌های حکومت طالبان، در اواخر ماه اکتوبر، والی طالبان در ولایت بلخ، به تاجیکستان سفر کرده و در دیدار با رییس استخبارات آن کشور در مورد امنیت مرزی و جلوگیری از تردد گروه‌های مسلح و تندروان در امتداد مرز دو کشور صحبت کردند.

ساحۀ شمس‌الدین شاهین در ولایت ختلان تاجیکستان با ولایت بدخشان افغانستان هم‌مرز است که اغلباً قاچاقبران مخدرات و گروه‌های تندرو در این مرز تردد دارند.

درست یک سال پیش، در یک حملۀ مسلحانه یک شهروند چین در ساحۀ شمس‌الدین شاهین کشته و پنج نفر دیگر به شمول چهار شهروند چین در این رویداد زخمی شدند. مقام‌های تاجیکستان در آن زمان گفته بودند که این حمله توسط مردان مسلحی صورت گرفت که از افغانستان وارد این ساحۀ مرزی شده بودند.