طالبان ادعا کرده اند پاکستان بر یک شفاخانه ترک اعتیاد در کابل حمله هوایی انجام داده است

مقامات حکومت طالبان ادعا می‌کنند که در اثر یک حملۀ هوایی شب‌هنگام نظامیان پاکستانی بر یک شفاخانۀ تداوی معتادین در شهر کابل "دوصد معتاد تحت تداوی" کشته شده اند.

اما مقامات پاکستانی ادعا می‌کنند که آنان "تاسیسات نظامی" را هدف قرار داده اند.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در یک پیام شبکۀ ایکس این حمله را محکوم کرد و گفت که این حمله نقض حریم افغانستان است. مجاهد گفت که بیشتر کشته‌شدگان و زخمی‌ها افراد معتادی بودند که در این مرکز تحت درمان بودند

.شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامۀ طالبان دوشنبه شب، از محل رویداد به خبرنگاران گفت: "در شفاخانۀ تداوی معتادین در کابل ۲۰۰ معتاد تحت تداوی" کشته شده اند.

شرافت زمان به خبرنگاران گفت که ۱۷۰ مجروح غرض تداوی به شفاخانه منتقل شده و افزود که احتمال "افزایش رقم تلفات وجود دارد."

ویدیوهای که در رسانه‌های افغانستان به نشر رسیده نشان می‌دهد که افراد مسلح طالبان مجروحین و اجساد را از محل رویداد به بیرون انتقال می‌دهند و دود از میان شعله‌های آتش تعمیر شفاخانه به هوا بلند است.

آژانس خبری رویترز به نقل از وزارت اطلاعات پاکستان گزارش داده است که ادعا کرده اند که در این حمله "تاسیسات نظامی" و "زیربناهای حمایت از تروریستان" را در کابل و ننگرهار هدف قرار داده اند.

پاکستان همواره ادعا کرده است که آن مراکز تحریک طالبان پاکستانی (تی‌تی‌پی) را در ساحات مرزی افغانستان آماج حملات قرار می‌ دهند که از آنجا حملات بر ضد پاکستان طراحی و عملی می‌شود، هرچند حکومت طالبان در افغانستان همواره مدعی است که به هیچ گروهی اجازه نمی‌دهد که از خاک افغانستان بر ضد کشور دیگری استفاده کند.