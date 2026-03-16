مقامات نظامی پاکستان و حکومت طالبان، یک‌بار دیگر دوطرف را به انجام حملات بر مواضع دو کشور متهم کرده اند.

درحالیکه تاهنوز هیچ دریچۀ برای توقف این حملات و انفاذ آتش بس به چشم نمی‌خورد، عطاالله تارر، وزیر اطلاعات پاکستان در شبکۀ اجتماعی ایکس، حکومت طالبان را به شلیک "عمدی توپخانه" بر مناطق مرزی سالارزی، باجور و تابستالتای در ایالت خیبرپشتونخواه متهم کرده است.

تارر ادعا کرده که در این حملات توپخانه‌ای عصر یکشنبه ۱۵ مارچ، "چهار غیرنظامی کشته شده و یک کودک شدیدا مجروح شده است." تارر در این پست تاکید کرده که حملات تلافی جویانه علیه طالبان افغانستان انجام خواهد شد.

از جانب دیگر، مقامات حکومت طالبان در افغانستان نیز نظامیان پاکستانی را به حمله بر غیرنظامیان در ولایات مختلف افغانستان متهم کرده است.

حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان روز دوشنبه ۱۶ مارچ، در شبکۀ اجتماعی ایکس نگاشته است که نظامیان پاکستان در ۲۴ ساعت گذشته بر "خانه‌های غیرنظامیان در کامدیش ولایت نورستان، علی‌شیروا و زازی میدان ولایت خوست، ناری ولایت کنر، و برمل / شکین ولایت پکتیکا، هدف قرار داده است که منجر به کشته شدن چهار غیرنظامی و زخمی شدن ۹ نفر دیگر شد."

به گفتۀ فطرت حملات نظامیان پاکستانی در یک شبانه روز گذشته بر ولسوالی ناری، برمل و شاکین ولایت کنر نیز انجام شده که برعلاوۀ منازل مسکونی، به گفتۀ این مقام حکومت طالبان "مراکز تخلیه غیرنظامیان و تاسیسات عمومی" نیز هدف حملات "توپخانه" قرار گرفته است.

هر دو طرف پاکستان و حکومت طالبان همدیگر را به انجام حملات تلافی‌جویانه تهدید کرده اند.

این درحالیست که دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان (یوناما)، کشته شدن چهار غیرنظامی و مجروح شدن ۱۴ نفر دیگر را در حملات هوایی پنجشنبه شب در منطقه پلچرخی، کابل، تایید کرده بود.

جورجیبت گانیون، سرپرست یوناما، روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری در مورد وضعیت افغانستان گفت که سازمان ملل متحد ؛عمیقاً نگران تشدید تنش در امتداد مرز افغانستان و پاکستان است. اگرچه درگیری‌ها تاکنون عمدتاً در مناطق مرزی متمرکز بوده است، اما به گفتۀ وی "حوادث فرامرزی در شش ولایت و هشت ولسوالی در سراسر افغانستان" ثبت شده است.

به گفتهٔ یوناما، این درگیری‌ها که از ۲۸ فبروری ادامه دارد، "کشته شدن کم از کم ۷۵غیرنظامی و زخمی شدن ۱۹۳ نفر را تا روز پنجشنبه ۱۲ مارچ، در افغانستان" ثبت کرده است.

این درحالیست که احزاب "ملی عوامی پشتونخواه، جنبش ملی جمهوری و پشتونخواه نیشنل عوامی" با نشر یک اعلامیه‌ای مشترک نگرانی عمیق خود را از افزایش تلفات غیرنظامیان، به شمول کودکان و زنان، ناشی از بمباران هوایی نیروهای پاکستانی در مناطق پر جمعیت افغانستان ابراز کرده از هر دو طرف خواسته اند که فورا به درگیری مسلحانه پایان دهند.

این سه حزب تاکید کرده اند که در این "جنگ اعلان ناشده، پشتون‌های ساکن در دو طرف خط دیورند متاثر شده اند."

پاکستان مدعی است که آن مراکز تحریک طالبان پاکستانی (تی‌تی‌پی) را در ساحات مرزی افغانستان آماج حملات قرار می‌ دهند که از آنجا حملات بر ضد پاکستان طراحی و عملی می‌شود، هرچند حکومت طالبان در افغانستان همواره مدعی است که به هیچ گروهی اجازه نمی‌دهد که از خاک افغانستان بر ضد کشور دیگری استفاده کند.