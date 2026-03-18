درگیری میان نظامیان پاکستانی و حکومت طالبان وارد سومین هفتۀ خود شده و هنوز هم هیچ روزنۀ برای کاهش و یا توقف آن به چشم نمی‌خورد.

سازمان ملل متحد گفته است که از آغاز درگیری‌ها از ۲۶ فبروری تا ۱۷ مارچ، رقم تلفات به ۲۸۹ نفر رسیده که در آن (۷۶ کشته و ۲۱۳ مجروح) ثبت شده است. در این جمله ۵۹ نفر آنان زن و ۱۰۴ نفر دیگر آن کودک می‌باشند.

سوزان فرگسن، نمایندۀ ویژۀ سازمان ملل متحد در امور افغانستان روز سه شنبه در نیویارک به خبرنگاران گفت که کم از کم ۶۴ هزار نفر به خاطر این درگیری‌های نظامی با پاکستان متاثر شده اند که کمی بیش از نیمی از آنان را زنان و دختران تشکیل می‌دهد.

فرگسن گفت: "برای زنان و دختران در افغانستان، سال ۲۰۲۶ از قبل یک سال نهایت دشوار ثابت شده است. اکنون، با توجه به خصومت‌های روان در شرق‌میانه و خصومت‌های روان با پاکستانُ بسیاری از [زنان و دختران در افغانستان] با دشواری‌ها و آسیب‌های بیشتری مواجه اند."

فرگسن، به جامعه بین‌المللی در مورد "عادی‌سازی" روابط با طالبان هشدار داده گفت که "وقتی شروع به پذیرش این موضوع به عنوان یک امر عادی می‌کنیم، دیگر باور نمی‌کنیم که می‌توان آن را تغییر داد و دیگر آن‌را نمی ‌بینیم ..."

این درحالیست که در ادامۀ حملات پاکستان بر افغانستان، در حملۀ هوایی دوشنبه شب بر مرکز تداوی معتادین امید در کابل به گفتۀ مقامات طالبان، بیش از ۴۰۰ نفر کشته شده و بیش از ۲۶۵ نفر دیگر مجروح شده است.

وزارت اطلاعات پاکستان با رد این ادعا گفته است که آنان "تاسیسات نظامی" طالبان را در کابل و ننگرهار هدف قرار داده اند.

شماری از اقارب قربانیان حملۀ دوشنبه شب، هنوز هم نتوانسته اند با عزیزان شان که در مرکز تداوی اعتیاد بستری بودند ارتباط قایم کنند.

مزار، باشندۀ کابل که از اقارب مجروحین رویداد دوشنبه شب است می گوید:"من اینجا آمدم تا لیست‌ها را بررسی کنم. نمی‌دانم نامش (فرد معتاد) در لیست است یا نه. نمی‌دانم زنده است یا مرده، تا حالا مفقود شده. هیچ اطلاعی ندارم."

جان آغا، از باشندگان ولایت ننگرهار می گوید که هنوز نمی‌داند که آیا "مریض شان زنده است یا مرده ... هنوز هیچ اطلاعی به دست نیاورده ایم."

حکومت طالبان همچنان فهرستی از ۴۹۱ نفر از بازماندگان این حمله را منتشر کرده است، اما برخی از خانواده‌ها می‌گویند که نام عزیزانشان در این فهرست نیز موجود نیست.

دفتر همآهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد در گزارش تازۀ خود در مورد تاثیرات درگیری‌های اخیر میان پاکستان و افغانستان گفته است که این درگیری‌ها در این مدت افزایش یافته و از نظر جغرافیایی نیز گسترش یافته است.

در این گزارش آمده است حملات پاکستان بر ده ولایت افغانستان انجام شده و حکومت طالبان نیز حملات زمینی را بر نقاط مرزی پاکستان انجام داده است.

براساس این گزارش تخمین می‌شود که حدود ۱۱۵ هزار نفر به دلیل درگیری‌های جاری بین دو کشور آواره شده‌اند، اما تاکنون بیجاشدن ۴۰ هزار نفر تایید شده است.

سازمان‌های امدادی می ‌گویند که عاجل‌ ترین نیازهای زنان، سرپناه، خدمات صحی و آب آشامیدنی است.

با این ‌حال، قیمت مواد غذایی ۲۰ تا ۴۰ درصد افزایش یافته است که مشکلات اقتصادی مردم را تشدید می‌ کند.

براساس برنامۀ کمک‌های بشردوستانۀ سال ۲۰۲۶، حدود ۲۱.۹ میلیون نفر در افغانستان به کمک نیاز دارند و برای کمک‌رسانی به ۱۷.۵ میلیون نفر، حدود ۱.۷۱ میلیارد دالر بودجه، درخواست شده است.