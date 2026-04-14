قصر سفید: بحث ها روی برگزاری دور دوم مذاکرات با ایران جریان دارد

قصر سفید لحظات پیش به پرسش صدای امریکا در مورد احتمال برگزاری دور دوم مذاکرات بین نمایندگان امریکا و ایران گفت که بحث ها روی دور بعدی این مذاکرات جریان دارد اما تا هنوز در این مورد تصمیم گرفته نشده است.

پیش از این گزارش های نشر شده بود مبنی بر اینکه احتمال می رود نمایندگان امریکا و ایران برای آغاز دور دوم مذاکرات، در آخر این هفته به اسلام آباد بروند.

این گزارش ها در حالی نشر می شود که جی دی ونس، معاون رییس جمهور ایالات متحده که ریاست هیات مذاکره کننده این کشور در دور اول مذاکرات با ایران را بر عهده داشت، روز دوشنبه (۱۳ اپریل) به شبکه فاکس نیوز گفت که واشنگتن در دور اول مذاکرات، به پیشرفت های زیادی با ایرانی ها رسید.

آقای ونس در این مصاحبه افزود: "فکر می کنم این نخستین بار در تاریخ رهبری کنونی ایران بود که شما شاهد ملاقات [نمایندگان] دولت های ایران و ایالات متحده به این سطح بلند بودید. بنابر این، به نظرم، این نکته مثبتی است... ما به پیشرفت های در این مذاکرات دست یافتیم. پرسش بزرگ از اینجا به بعد این است که آیا ایرانی های انعطاف پذیری کافی دارند؟ آیا ایرانی ها موارد بسیار مهم را ما برای انجام کار ها باید ببینیم، خواهند پذیرفت؟"

معاون رییس جمهور امریکا افزود که اکنون "توپ در میدان ایران است" چون به گفته او، امریکاییان در میز مذاکره پیشنهادات زیادی را به ایرانی ها دادند.

یک مقام ارشد ایرانی که نخواسته از او در گزارش نام برده شود، به رویترز گفت که تا هنوز تاریخ دقیق دور دوم مذاکرات تعیین نشده اما جمعه تا یکشنبه پیشرو، روز های است که نمایندگان دو طرف ممکن با یکدیگر ملاقات کنند.

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده روز دوشنبه گفت که ایران برای رسیدن به یک توافق، با واشنگتن در تماس است اما تاکید کرد که او از توافقی که به ایران اجازه، داشتن سلاح هسته ای را بدهد، حمایت نخواهد کرد.

پس از اینکه دور اول مذاکرات امریکا و ایران در اسلام آباد بدون نتیجه به پایان رسید، دونالد ترمپ دستور محاصره تنگه هرمز را صادر کرد که بر اساس آن نیروی بحری امریکا مامور شد تا جلو تردد کشتی ها در این آبراه را بگیرد.

کپلر که یک شرکت استخبارات تجارتی است روز سه شنبه (۱۴ اپریل) در حساب ایکس اش گفت که با آغاز این محاصره، میزان تردد کشتی ها در تنگه هرمز شدیداً کاهش یافته و افزوده که دیروز با اعمال این محاصره، تنها شش کشتی از این تنگه عبور کرد در حالیکه این رقم یک روز پیش از آن، یعنی یکشنبه، به ۱۴ کشتی می رسید.

در انکشاف دیگر، امانول ماکرون، رییس جمهور فرانسه امروز سه شنبه گفت که او روز گذشته با روسای جمهور ایالات متحده و ایران صحبت تیلیفونی داشت و از هر دو خواست تا مذاکرات را از سر گیرند و از هر گونه اقدام برای تشدید احتمالی تنش ها دست بکشند. ماکرون همچنان خواستار بازگشایی فوری و بدون قید و شرط تنگه هرمز شد.

قصر ریاست جمهوری فرانسه همچنان اعلام کرد که قرار است امانول ماکرون همراه با کییر استارمر، صدر اعظم بریتانیا، نشستی را به گونه مشترک میزبانی کنند که روز جمعه به هدف اعاده آزادی کشتی رانی در تنگه هرمز برگزار خواهد شد.