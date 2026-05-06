سه مسافر مبتلا به هانتاویروس کشتی سیاحتی تخلیه و کشتی روانهٔ اسپانیا شد

سازمان جهانی صحت میگوید که سه بیمار مبتلا به هانتاویروس در کشتی سیاحتی روز چهار شنبه تخلیه و برای دریافت مراقبتهای صحی به هالند منتقل شدند و کشتی به طرف جزایر کناری اسپانیا حرکت کرده است.
وزارت خارجهٔ هالند اعلام کرد که افراد تخلیه شده شامل یک هالندی، یک آلمانی و یک بریتانیایی میشود.
این کشتی تفریحی حدود سه هفته پیش با حدود ۱۵۰ مسافر از ارجنتاین حرکت کرده و مقصد نهایی آن کشور کیپ وردی (دماغه سبز) بود، اما این کشور جزیرهای در سواحل غرب افریقا به دلیل شیوع این بیماری اجازه ورود مسافران به این کشور را نداد.
اواخر روز سهشنبه، وزارت صحت اسپانیا اعلام کرد که مطابق با قوانین بینالمللی و اصول بشردوستانه، با درخواست سازمان جهانی صحت و اتحادیه اروپا برای لنگر انداختن این کشتی در سواحل اسپانیا موافقت کرده است.
سازمان جهانی صحت گفته است که در حال بررسی شیوع مرگبار هانتاویروس در این کشتی سیاحتی بوده که سبب مرگ کم از کم سه نفر و بیماری پنج نفر دیگر شده است.
مقامات افریقایی جنوبی تایید کرده اند که در میان قربانیان، نوع آندین این ویروس را شناسایی کرده اند که در موارد نادر میتواند از یک شخص به شخص دیگر انتقال کند.
اما از آغاز این شیوع، سازمان جهانی صحت تاکید کرده است که خطر ابتلا به هانتاویروس در بین مردم بسیار کم است و نباید در مورد آن هراسان بود.
این ویروس از طریق مواد فضله بعضی حیوانات به انسانها انتقال کرده و سبب بروز مشکلات شدید تنفسی و گرده میشود.
سازمان جهانی صحت گفته است که این عفونت میتواند بین انسانها منتقل شود و هیچ واکسین یا درمانی برای آن وجود ندارد، اما رسیدگی زودهنگام به آن میتواند چانس بقا را افزایش دهد.
هنس گلوگه، مسوول سازمان جهانی صحت برای اروپا در بیانیهای گفت که نیازی به وحشتزدگی یا محدویت سفر نیست و این سازمان با کشورهای دخیل در زمینهٔ مراقبتهای صحی، تخلیه، تحقیقات و ارزیابی خطر بهداشت عمومی همکاری میکند.
گروه