ترمپ: نمایندگان امریکا برای انجام دور بعدی مذاکرات با ایران به اسلام آباد می روند

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده امریکا می گوید که نمایندگان این کشور برای انجام دور بعدی مذاکرات با ایرانی ها، به اسلام آباد می روند.

آقای ترمپ صبح یکشنبه به وقت واشنگتن (۱۹ اپریل) در حساب تروت سوشل خود با نشر پیامی نگاشته است: "نمایندگان من به اسلام آباد – پاکستان می روند. آنان برای انجام مذاکرات فردا شام [در اسلام آباد] خواهند بود."

رییس جمهور ترمپ گفته است که ایران روز گذشته در تنگه هرمز به یک کشتی فرانسوی و یک کشتی بریتانیایی گلوله باری کرد، آنچه آقای ترمپ آنرا "نقض کامل" توافقنامه آتش بس با ایالات متحده خواند.

دونالد ترمپ با رد ادعای اخیر مسدود ساختن تنگه هرمز توسط ایران افزود: "ایران اخیراً اعلام کرد که تنگه [هرمز] را می بندد، که عجیب است، چون محاصره ما از پیش [تنگه هرمز] را مسدود کرده است. آنان بدون اینکه بدانند، به ما کمک می کنند، و آنان کسانی اند که با مسدود شدن این گذرگاه روزانه ۵۰۰ میلیون دالر ضرر می کنند! ایالات متحده هیچ چیزی از دست نمی دهد."

رییس جمهور ایالات متحده در این پیام همچنان گفته است که ادعای مسدود ساختن تنگه هرمز توسط ایرانی ها سبب شده تا "بسیاری کشتی ها" برای بارگیری به سوی بنادر امریکایی در ایالت های تکزاس، لویزیانا و الاسکا حرکت کنند.

رییس جمهور ترمپ بار دیگر تهدید خود را مبنی بر بمباران زیر ساخت های ایران تکرار کرد و گفت: "ما یک توافق بسیار عادلانه و معقول را پیشنهاد می کنیم، و امیدوارم که [ایرانی ها] آن را بپذیرند، چون اگر این کار را نکنند، ایالات متحده همه فابریکه های برق و همه پل ها در ایران را از بین خواهد برد."

دونالد ترمپ اضافه کرد که "زمان توقف ماشین کشتار" ایران فرا رسیده و اگر رژیم ایران پیشنهاد واشنگتن را قبول نکند، او اقدامی خواهد کرد که "باید روسای جمهور پیشین [امریکا] در طول ۴۷ سال گذشته" آن را در مقابل ایران انجام می دادند.

پیش از این دونالد ترمپ هشدار داده بود که اگر تا روز چهارشنبه (۲۲ اپریل) توافقی با ایران حاصل نشود، ممکن آتش بس کنونی بین دو طرف را تمدید نکند.