دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده می‌گوید که اگر تا روز چهارشنبه (۲۲ اپریل) – که پایان میعاد آتش‌بس است – توافقی با ایران حاصل نشود، ممکن است به آتش‌بس کنونی را تمدید نکند.

رییس جمهور ترمپ شام جمعه در طیارۀ ویژۀ ریاست جمهوری به خبرنگاران گفت: "شاید آن را تمدید نکنم، اما محاصره باقی خواهد ماند. بنابراین محاصره برقرار است و متاسفانه مجبور خواهیم بود دوباره بمباران را شروع کنیم."

دونالد ترمپ به خبرنگاران گفت که اگر "توافقی با ایران صورت گرفت، با ایران یکجا خواهیم رفت و تمام صددرصد غبار هسته‌ای را به ایالات متحده خواهیم برد."

بااینحال رییس جمهور هشدار دارد که اگر توافقی "صورت نگیرد آن را به شکل دیگری - به شکلی بسیار غیردوستانه‌تر - به دست خواهیم آورد. اما در هر صورت، آن را به دست خواهیم آورد."

با اینحال، دونالد ترمپ، بدون ارایۀ جزییات گفت که "اخبار بسیار خوبی" در رابطه با ایران دریافت شده است.

رییس جمهور ایالات متحده گفت: "بیست دقیقه پیش اخبار بسیار خوبی داشتیم؛ به نظر می‌رسد اوضاع در شرق‌‍میانه با ایران بسیار خوب پیش می‌رود. به زودی با خبر خواهیم شد. انتظار دارم که اوضاع خوب پیش برود. بسیار ای این موارد مورد مذاکره و توافق قرار گرفته اند."

دونالد ترمپ افزود: "فقط فکر می‌کنم این اتفاقی است که باید رخ دهد. چیزی است که وقوع آن کاملاً منطقی است و فکر می‌کنم رخ خواهد داد. خواهیم دید چه می‌شود، اما فکر می‌کنم انجام خواهد شد."

چند ساعت پس از این اظهارات ترمپ، بدر عبدالعاطی، وزیر خارجه مصر، اعلام کرد این کشور به همراه ترکیه، پاکستان و عربستان در حال هماهنگی یک تلاش منطقه‌ای گسترده‌تر اند تا از تشدید دوباره بحران جلوگیری شود.

عبدالعاطی شنبه ۱۸ اپریل گفت که مصر با پاکستان در یک چارچوب مشخص و برای تضمین صلح پایدار بین ایالات متحده و ایران همکاری نزدیک دارد.

به گفته وزیر خارجه مصر، این کشورها تلاش می‌کنند برای امنیت پس از جنگ، ثبات بازار انرژی، زنجیره تامین و مصوونیت غذایی یک مسیر مشترک شکل بگیرد.

از سوی دیگر، یک منبع آگاه پاکستانی از احتمال دسترسی به یک "یادداشت تفاهم اولیه" در مذاکرات بین ایالات متحده و ایران خبر داد.

این منبع آگاه که نامش فاش نشد، شنبه به خبرگزاری رویترز گفت که نشستی میان هیات مذاکره‌کننده ایران و ایالات متحده می‌تواند منجر به چنین تفاهم اولیه شود و در ادامه، طی ۶۰ روز به یک "توافق جامع صلح" منتهی گردد.

از جانب دیگر خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران اعلام کرد بر اساس اطلاعات کسب‌شده از نهادهای ذی‌ربط "به دلیل اعلام ترمپ مبنی بر محاصره بحری ایران و همچنین زیاده‌خواهی‌های امریکایی‌ها در مذاکره، ایران با دور بعدی مذاکرات تا این لحظه موافقت نکرده است."

تداوم محاصرۀ آبی رژیم ایران

فرماندهی مرکزی ایالات متحده امریکا،‌ سنتکام، بار دیگر بر تداوم محاصره آبی علیه رژیم ایران تاکید کرد.

سنتکام روز شنبه ۱۸ اپریل با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از گزمۀ کشتی جنگی یو‌اس‌اس‌ کانبرا (ال‌سی‌اس ۳۰) در بحیرۀ عرب در جریان محاصره بحری ایالات متحده علیه رژیم ایران خبر داد.

سنتکام در این پیام که به همراه تصویری از این کشتی منتشر شده، می‌افزاید: "از زمان آغاز محاصره ۲۳ کشتی از دستور نیروهای امریکایی برای دور زدن و بازگشت پیروی کرده‌اند."

در این پیام همچنین آمده است: "نیروهای امریکایی در حال اعمال محاصره بحری علیه کشتی‌هایی اند که به بندرها و مناطق ساحلی ایران وارد یا از آنها خارج می‌شوند."

پیش از این، سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا سپاه پاسداران رژیم ایران اعلام کرد که وضعیت تنگه هرمز "به حالت قبل" برگشته و اکنون این تنگه "تحت مدیریت و کنترول شدید نیروهای مسلح" رژیم ایران قرار دارد.

این اعلام، یک روز پس از پیام عباس عراقچی وزیر خارجه ایران مبنی بر بازگشایی کامل تنگه هرمز برای کشتی‌های تجاری صورت می‌گیرد.