دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده میگوید که "آنان [ایرانیها] میخواستند تنگه را دوباره ببندند، همانطور که سالهاست اینکار را میکنند اما دیگر نمیتوانند از ما باج بگیرند."
رییس جمهور ترمپ، روز شنبه ۱۸ اپریل، در یک مراسم در قصرسفید، ضمن انتقاد از عملکرد رژیم ایران در مذاکرات جاری گفت: "آنان کمی زرنگی بهخرج میدهند، همانطور که ۴۷ سال است این کار را میکنند. هیچکس هرگز با آنان روبرو نشده است. ما با آنان روبرو شدیم."
دونالدترمپ در مراسم امضای یک فرمان اجرایی روز شنبه(۱۸ اپریل) در قصر سفید، بار دیگر از موفقیتهای عملیات "خشم حماسی" علیه رژیم ایران یادآوری کرده گفت: "آنان [رژیم ایران]، نه نیروی بحری دارند، نه نیروی هوایی، نه رهبر، نه هیچ چیز. در واقع، رهبران آنان -- این تغییر رژیم است. شما به آن تغییر رژیم اجباری میگویید."
پس از آنکه رییس جمهور ترمپ و عباس عراقچی، وزیر خارجۀ ایران، روز جمعه (۱۷ اپریل) از باز بودن "کامل" تنگۀ هرمز به روی کشتیرانی خبر دادند، سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا سپاه پاسداران رژیم ایران روز شنبه (۱۸ اپریل) اعلام کرد که وضعیت تنگه هرمز "به حالت قبل" برگشته و اکنون این تنگه "تحت مدیریت و کنترول شدید نیروهای مسلح" ایران قرار دارد.
رییس جمهور ایالات متحده روز شنبه گفت که در حال حاضر بسیاری از کشتیها برای گرفتن تیل به ایالات متحده میایند.
در عین حال، دونالد ترمپ به خبرنگاران از "ادامۀ مذاکرات با [رژیم] ایران" خبرداده گفت: " اما ما با آنان صحبت میکنیم. گفتوگوها در حال پیشرفت است."
رییس جمهور امریکا بدون اشاره به جزییات این گفتوگوها گفت که "وضعیت در شرقمیانه، بسیار خوب پیش میرود" و تا پایان روز، خبرهای جدید درباره تحولات ایران را با همه شریک خواهیم ساخت.
