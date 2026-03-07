ترمپ در مراسم 'انتقال آبرومندانۀ' اجساد نظامیان کشته شدۀ امریکایی شرکت کرد

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده و همسرش ملانیا ترمپ، پس از چاشت شنبه هفتم مارچ در مراسم "انتقال آبرومندانۀ" اجساد شش نظامی امریکایی شرکت کردند که هفتۀ گذشته در جریان جنگ امریکا-ایران کشته شدند.

جی‌‌دی ونس، معاون ریاست جمهوری، پیت هگسیت، وزیر جنگ و شماری دیگر از اعضای کابینۀ حکومت ایالات متحده نیز در این مراسم شرکت داشتند.

وزارت جنگ ایالات متحده گفته است که این شش نظامی امریکایی روز یکشنبه اول مارچ در اثر حملۀ یک طیارۀ بی‌سرنشین ایران در بندر شعیبه در کویت کشته شدند.

رییس جمهور ترمپ صبح شنبه در سخنرانی به رهبران کشورهای امریکای لاتین در نشست "سپر امریکا" در شهر میامی ایالت فلوریدا کشته شدن این نظامیان امریکایی را یک "وضعیت بسیار غم‌انگیز" توصیف کرد.

او گفت که این نظامیان "به گونۀ متفاوت از آنچه فکر می‌کردند به کشور بر می‌گردند...اما آنان قهرمانان بزرگی در کشور ما هستند و ما آن را به همین روش حفظ خواهیم کرد".

دونالد ترمپ پس از نشر خبر کشته شدن این نظامیان امریکایی در یک سخنرانی عهد کرد که انتقام خون آنان را خواهد گرفت.

انتقال آبرومندانه، آیینی است که در آن اجساد یا بقایای اجساد نظامیان امریکایی کشته شده در جنگ از بیرون از کشور به ایالات متحده باز گردانده می‌شود و از این نظامیان که جان شان را در راه خدمت به کشورشان فدا کرده اند، بزرگداشت به عمل می‌آید.

دونالد ترمپ در دور نخست ریاست جمهوری خود، شرکت در مراسم "انتقال آبرومندانۀ" اجساد نظامیان امریکایی را "مشکل‌ترین" کار خود به عنوان رییس جمهور خوانده بود.