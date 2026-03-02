سنتکام: شمار سربازان کشته شدۀ امریکا در جنگ علیه ایران به چهار نفر رسید

فرماندهی مرکزی قوای امریکا (سنتکام) از کشته شدن یک منسوب دیگر نظامی امریکا در جریان عملیات خشم حماسی علیه رژیم ایران خبر داد که با این حساب، به گفتۀ سنتکام تا کنون چهار نظامی امریکایی در جریان این عملیات کشته شده اند.

سنتکام روز دوشنبه دوم مارچ در پستی در شبکۀ ایکس نگاشته است: "چهارمین منسوب نظامی که در جریان حملات مقدماتی ایران به شدت زخمی شده بود، سرانجام در اثر زخم‌های وارده جان باخت."

فرماندهی مرکزی قوای امریکا روز یکشنبه گزارش داد که سه نظامی امریکایی در یک حملۀ ایران کشته شده و پنج نظامی دیگر در این حمله به شدت زخمی شدند. سنتکام گفته است که هویت نظامیان کشته شدن تا ۲۴ ساعت فاش نخواهد شد تا نخست خانواده‌های آنان با خبر ساخته شوند.

دن کین، لوی درستیز عمومی قوای مسلح ایالات متحده، با خانواده‌ها و دوستان سربازان کشته و زخمی شدۀ امریکایی ابراز تسلیت کرد.

کین صبح دوشنبه دوم مارچ در یک کنفرانس مشترک خبری با پیت هگسیت، وزیر جنگ ایالات متحده، با اشاره به نظامیان کشته شدۀ امریکایی گفت: "آن‌گونه که وزیر [جنگ ایالات متحده] گفت، آنان قهرمانان اند و نمایندۀ بهترین‌های ملت مان اند."

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، عصر یکشنبه در یک سخنرانی عهد کرد که انتقام خون سربازان کشته شدۀ امریکایی را خواهد گرفت.

در همین حال، قوای نظامی ایالات متحده گفته است که سه جت جنگی اف-۱۵ ای قوای امریکایی که به حمایت از "عملیات خشم حماسی" در حال پرواز بودند، ظاهراً به دلیل گلوله‌باری نیروهای دوست در خاک کویت سقوط کرده اند.

سنتکام با نشر بیانیه‌ای گفته است که در "جریان عملیات فعال رزمی که شامل حملات بر طیاره‌ها، میزایل‌های بالستیک و طیاره‌های بی‌سرنشین ایران می‌شد، جت‌های جنگی قوای هوایی ایالات متحده به گونۀ اشتباهی توسط دافع هوای کویت سرنگون شد".

فرماندهی مرکزی قوای امریکا گفته است که همه شش سرنشین این سه جت جنگی به گونۀ مصوون توسط پاراشوت به بیرون پریده و وضعیت صحی آنان ثابت است. سنتکام گفته است که کویت این رویداد را تصدیق کرده و علت آن زیر تحقیق قرار دارد.

فرماندهی مرکزی قوای امریکا همچنان از تداوم عملیات جنگی خبر داده است.

دن کین، لوی درستیز عمومی قوای مسلح ایالات متحده، گفت: "عملیات خشم حماسی یادآور آنچه است که اردوی ایالات متحده به گونۀ منحصر به فرد آن را ارایه می‌دهد – یعنی در هر زمان و مکانی که ملت نیاز داشته باشد، توانایی نمایش قدرت در مقیاس جهانی آن هم با سرعت، غافلگیرکننده، دقت و نیروی طاقت‌فرسا."