وزیر جنگ ایالات متحده: تا هر زمانی که لازم باشد توان جنگ در برابر ایران را داریم

پیت هگسیت، وزیر جنگ ایالات متحدهٔ امریکا، روز پنجشنبه پنجم مارچ گفت که محاسبهٔ نادرست رژیم ایران است که به این امید باشد که نظامیان امریکایی نتوانند در جنگ علیه این رژیم تاب بیاورند.

هگسیت گفت: "ایران به این امید است که ما نتوانیم این [جنگ] را تحمل کنیم، که این یک اشتباه محاسباتی واقعاً بد برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران است. ... ما هیچ کمبودی در مهمات نداریم. ذخایر سلاح‌های دفاعی و تهاجمی مان برای ما این امکان را می‌دهد که این کارزار را تا هر زمانی که نیاز باشد ادامه دهیم. ما تازه شروع به مبارزه کرده‌ایم، و قاطعانه هم مبارزه می‌کنیم."

برد کوپر، قوماندان فرماندهی مرکزی قوای امریکایی (سنتکام) که در کنار هگسیت در این کنفرانس خبری در قرارگاه سنتکام در ایالت فلوریدا صحبت می‌کرد، به شرح دستآوردهای نظامیان امریکایی در عملیات خشم حماسی علیه رژیم ایران پرداخت.

کوپر گفت که طیاره‌های جنگی ایالات متحده در ۷۲ ساعت گذشته، حدود ۲۰۰ هدف را در داخل ایران، به شمول تهران، آماج حمله قرار داده است. او افزود که بم افگن‌های بی-۲ امریکایی به تازگی ده‌ها بم ۲۰۰۰پوندی را بر دستگاه‌های پرتاب کنندهٔ میزایل ایران که در زیر زمین پنهان ساخته شده بودند، پرتاب کرده و این دستگاه‌ها را منهدم کردند.

فرمانده سنتکام گفت: "قدرت رزمی ایالات متحده در حال افزایش است. همزمان با کاهش قدرت رزمی ایران، سلطهٔ هوایی مان این امکان را می‌دهد که ما با دست بالا و قدرت طاقت فرسا مرکز ثقل ایران را ضربه بزنیم. ...در مقایسه با روز نخست عملیات، حملات میزایل‌های بالستیکی ایران ۹۰درصد و حملات طیاره‌های بی‌سرنشین آن ۸۳درصد کاهش یافته است."

برد کوپر همچنان با اشاره به حملات نظامیان امریکایی بر قابلیت‌های قوای بحری رژیم ایران گفت: "حملات مان بر قوای بحری ایران شدت کسب کرده است.... بیش از ۳۰ کشتی ایران را غرق کرده ایم و در چند ساعت گذشته یک کشتی حامل طیاره‌های بی‌سرنشین ایران را هدف قرار دادیم که از نظر جسامت برابر به کشتی‌های طیاره بردار زمان جنگ جهانی دوم بود."

ایران در پاسخ به حملات مشترک ایالات متحده و اسراییل در یک هفتهٔ گذشته اهداف امریکایی را در کشورهای منطقه آماج حملات میزایلی و طیاره‌های بی‌سرنشین قرار داده است.

هگسیت در پیوند به حملات ایران بر کشورهای عرب حاشیهٔ خلیج فارس گفت: "آنچه را ایران با حمله بر کشورهای متحد انجام می‌دهد، کشورهایی که در غیر این صورت می‌خواستند از این وضعیت دور بمانند، در واقع آنان را به مدار امریکا سوق می‌دهد. اکنون امارات متحدهٔ عرب، قطر، بحرین، سعودی و کویت و دیگران [به امریکا] می‌گویند که ما با شما استیم. با شما شلیک می‌کنیم، با شما پرواز می‌کنیم، با شما دفاع می‌کنیم و به شما اجازهٔ پایگاه‌های بیشتر را می‌دهیم."

حملات نظامیان امریکایی بر ایران، افزون بر کاهش شدید قابلیت نظامی آن کشور، منجر به کشته شدن آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر پیشین و ده‌ها مقام ارشد دیگر ایرانی شده است.

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده گفته است که باید در انتخاب رهبر جدید ایران نقش داشته باشد. رییس جمهور ترمپ در مصاحبه با رسانهٔ امریکایی اکسیوس گفته است که انتخاب پسر خامنه‌ای به صفت جانشین وی برایش قابل پذیرش نیست.