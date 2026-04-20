ترمپ گزارش ها مبنی بر عدم اشتراک ایران در مذاکرات را رد کرد

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده امریکا در مصاحبه با نشریه "نیویارک پوست" گزارش هایی رد کرد که گویا ایران در دور بعدی مذاکرات اشتراک نمی کند.

پیش از این گزارش هایی نشر شده بود که ممکن تصرف یک کشتی تجارتی با پرچم ایران، توسط نظامیان امریکایی در بحیره عرب، سبب لغو دور دوم مذاکرات امریکایی ها با ایرانی ها شود.

اما آقای ترمپ در این مصاحبه که روز دوشنبه (۲۰ اپریل) نشر شد گفت که این مذاکرات انجام خواهد شد و حتی افزود که اگر واشنگتن و تهران به توافقی دست یابند، او مایل است با مقام های ارشد ایرانی ملاقات کند.

رییس جمهور ایالات متحده اضافه کرد که جی دی ونس، معاون وی همراه با استیف ویتکاف، نماینده ویژه و جرد کوشنر، مشاور وی، در مسیر سفر به اسلام آباد است.

رییس جمهور ترمپ تصریح کرد که موضوع اصلی مذاکرات بین واشنگتن و تهران، عدم دستیابی ایران به سلاح اتمی است و گفت که ایران نمی تواند سلاح اتمی داشته باشد و به گفته او، اگر ایران این خواسته امریکا را بپذیرد، به شگوفایی خواهد رسید.

رد گزارش ها مبنی بر حمله امریکا به ایران با تحریک اسراییل

دونالد ترمپ همچنان با نشر یک پیام در شبکه اجتماعی تروت سوشل گفت که به تحریک اسراییل به ایران حمله نکرده بلکه به گفته او، نتایج حملات هفتم اکتوبر حماس بر اسراییل، دیدگاه وی را مبنی بر اینکه ایران نباید سلاح اتمی داشته باشد، تقویت کرد و همین دیدگاه وی سبب شد تا به ایران حمله کند.

این اظهارات آقای ترمپ ظاهراً در واکنش به گزارش برخی رسانه های امریکایی بیان شد که گفته اند دونالد ترمپ با تحریک و ترغیب اسراییل به ایران حمله کرد.

اما رییس جمهور ترمپ در پیامی که روز دوشنبه (۲۰ اپریل) نشر کرد، این گزارش ها را "دروغ و ساختگی" خواند و افزود که اگر رهبران جدید ایران "هوشیار" باشند، کشور شان می تواند" آینده عالی و شگوفا" داشته باشد.

آمادگی ها در اسلام آباد

هر چند زمان دقیق دور دوم مذاکرات امریکایی ها با ایرانی ها تا هنوز اعلام نشده است، اما آمادگی ها در پایتخت پاکستان برای برگزاری این مذاکرات به شدت ادامه دارد.

محسن نقوی، وزیر داخله پاکستان شام دوشنبه (۲۰ اپریل) به وقت این کشور، در دیدار های جداگانه که با سرپرست سفارت امریکا و سفیر ایران در اسلام آباد داشت، در مورد تدابیر امنیتی برای دور دوم مذاکرات نمایندگان امریکا و ایران معلومات داد.

وزارت داخله پاکستان با نشر پیام هایی در شبکه اجتماعی ایکس نگاشته است که آقای نقوی در ملاقات با سرپرست سفارت امریکا گفته که تدابیر ویژه امنیتی برای همه اعضای تیم های مذاکره کننده گرفته شده است.

مقام های پاکستانی در صحبت با رسانه های گفته اند که برای تامین امنیت این مذاکرات، حدود ۲۰ هزار نیروی امنیتی در سراسر اسلام آباد توظیف شده است.

در ادامه تشدید تدابیر امنیتی در اسلام آباد، نیرو های امنیتی در اطراف هوتل سرینا، محل برگزاری دور اول مذاکرات مستقر شده اند و مسؤولین دیروز در هوتل ماریوت به مهمانان گفتند که این هوتل را به دلیل برگزاری یک رویداد دولتی ترک کنند.