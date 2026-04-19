قصر سفید به صدای امریکا: جی دی ونس به نمایندگی از امریکا به اسلام آباد می رود

قصر سفید به صدای امریکا تایید کرد که جی دی ونس، معاون رییس جمهور ایالات متحده ریاست هیات مذاکره کننده این کشور را بر عهده خواهد داشت.

قصر سفید یکشنبه (۱۹ اپریل) گفت که استیف ویتکاف، نماینده ویژه رییس جمهور دونالد ترمپ و جرد کوشنر، مشاور ارشد آقای ترمپ، معاون رییس جمهور ایالات متحده را در مذاکرات با ایرانی ها همرایی خواهند کرد.

پیش از این گزارش های ضد و نقیض در مورد اشتراک جی دی ونس در دور دوم مذاکرات نشر شده بود که قرار است در اسلام آباد برگزار شود.

آقای ونس ریاست هیات امریکایی را در دور اول مذاکرات با ایرانی ها نیز بر عهده داشت که به تاریخ ۱۱ اپریل در پایتخت پاکستان برگزار شد.

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده روز یکشنبه (۱۹ اپریل) از اعزام هیات مذاکره کننده کشورش برای انجام مذاکرات با ایرانی ها خبر داد و گفت که این هیات شام دوشنبه (۲۰ اپریل) وارد اسلام آباد می شود.

جی دی ونس، معاون آقای ترمپ پس از پایان دور اول مذاکرات با ایرانی ها هفته گذشته به شبکه فاکس نیوز از "پیشرفت های زیادی" در مذاکرات با ایرانی ها خبر داد و گفت: "فکر می کنم این نخستین بار در تاریخ رهبری کنونی ایران بود که شما شاهد ملاقات [نمایندگان] دولت های ایران و ایالات متحده به این سطح بلند بودید. بنابر این، به نظرم، این نکته مثبتی است... ما به پیشرفت های در این مذاکرات دست یافتیم. پرسش بزرگ از اینجا به بعد این است که آیا ایرانی های انعطاف پذیری کافی دارند؟ آیا ایرانی ها موارد بسیار مهم را ما برای انجام کار ها باید ببینیم، خواهند پذیرفت؟"

معاون رییس جمهور امریکا در این مصاحبه افزود که اکنون "توپ در میدان ایران است" چون به گفته او، امریکاییان در میز مذاکره پیشنهادات زیادی را به ایرانی ها دادند.

از سوی هم دونالد ترمپ هشدار داده است که در صورت عدم رسیدن به یک توافق با ایران، آتش بس کنونی بین دو طرف تمدید نخواهد شد.