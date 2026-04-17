دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده میگوید که رهبران اسراییل و لبنان پس از ۴۴ سال، نخستین مذاکرات سطح بلند مستقیم خود را در روزهای آینده در قصر سفید انجام میدهند.
این درحالیست که یک آتشبس موقت در جنگ اسراییل علیه گروه تروریستی حزبالله، سر از پنجشنبه (۱۶ اپریل) نافذ میشود.
رییس جمهور ترمپ قبل از اینکه روز پنجشنبه غرض یک سفر به نیوادا، قصرسفید را ترک کند، به خبرنگاران گفت که بنیامین نتنیاهو، صدراعظم اسراییل و جوزف عوون، رییس جمهور لبنان، "احتمالا" در چهار یا پنج روز آینده به واشنگتن بیایند.
دونالد ترمپ افزود که او روز پنجشنبه به گونۀ جداگانه با هر دو رهبر صحبت کرده است.
رییس جمهور ایالات متحده گفت که حکومت لبنان با حزبالله، گروه نیابتی رژیم ایران، کار میکند تا این اطمینان حاصل شود که آن گروه به آتشبس پابند است.
رییس جمهور ترمپ ناوقت پنجشنبه در یک پیام شبکۀ اجتماعی تروت سوشیل ابراز امیدواری کرد تا حزبالله "در این دورۀ مهم زمانی خوب و درست عمل کند."
دونالد ترمپ در این پیان نگاشته است: "اگر این کار را انجام دهند، لحظه بزرگی برای آنان خواهد بود. دیگر کشتاری در کار نیست. بالاخره باید صلح برقرار شود! "
دونالد ترمپ، بعد ظهر روز پنجشنبه با نشر یک سلسله پیامها در شبکۀ اجتماعی تروت سوشیل گفت که نتنیاهو و عون به او وعده داده اند که آنان یک آتشبس ده روزه را برای توقف درگیری یک ماهه بین اسراییل و حزبالله، اواخر روز پنجشنبه به وقت شرق امریکا آغاز میکنند.
جزییات آتشبس میان اسراییل - لبنان
وزارت خارجۀ ایالات متحده با نشر جزییات آتشبس اذعان داشته است که اسراییل و لبنان به "تفاهم" رسیدهاند تا در آن "برای ایجاد شرایطی که منجر به صلح پایدار بین دو کشور، به رسمیت شناختن کامل حاکمیت و تمامیت ارضی یکدیگر و ایجاد امنیت واقعی در امتداد مرز مشترکشان شود، کار خواهند کرد، در حالی که حق ذاتی اسراییل برای دفاع از خود را حفظ میکنند."
در بیانیۀ وزارت خارجۀ امریکا آمده است که اسراییل به عنوان نشانهای از حسن نیت، با آتشبس با حزبالله برای یک دوره اولیه ده روزه موافقت کرده است تا مذاکرات حسن نیت با لبنان را ممکن سازد.
در این بیانیه تذکر رفته است که "دوره اولیه" ممکن است با توافق متقابل بین لبنان و اسراییل تمدید شود، در صورتی که پیشرفتی در مذاکرات نشان داده شود و "لبنان به طور مؤثر توانایی خود را برای اعمال حاکمیت خود نشان دهد."
این بیانیه اذعان داشته است که اسراییل "حق خود را برای انجام تمام اقدامات لازم در دفاع از خود، در هر زمان، در برابر حملات برنامهریزی شده، قریبالوقوع یا مداوم" توسط حزبالله یا سایر گروههای مسلح متخاصم محفوظ میدارد.
در این بیانیه اینهم گفته شده است که اسراییل همچنان متعهد شده است که در طول آتشبس "هیچ عملیات نظامی تهاجمی علیه اهداف لبنانی، از جمله غیرنظامیان، نظامیان و سایر اهداف حکومتی، در خاک لبنان از طریق زمین، هوا و آب انجام ندهد".
به عنوان بخشی از این تفاهم، وزارت خارجۀ امریکا اعلام کرد که حکومت لبنان، با حمایت بینالمللی، "اقدامات معناداری را برای جلوگیری از هرگونه حمله، عملیات یا فعالیتهای خصمانۀ حزبالله و سایر گروههای مسلح غیردولتی سرکش در خاک لبنان علیه اهداف اسراییلی انجام خواهد داد."
پیش از آن جوزف عون، رییس جمهور لبنان، بر اهمیت آتشبس پیش از هرگونه مذاکرات مستقیم میان دو کشور تاکید کرد.
عون روز پنجشنبه گفت: "آتشبس که لبنان از اسراییل درخواست کرده است، نقطه شروع طبیعی برای مذاکرات مستقیم میان دو کشور است."
هنوز مشخص نیست که آیا حزبالله به آتشبس پایبند خواهد بود یا نه. این گروه که در حکومت لبنان چند وزیر دارد، مدتهاست که سوگند خورده در برابر فشارهای داخلی و بینالمللی برای کنار گذاشتن سلاحهای فراهم شده و اکمالشده توسط ایران مقاومت کند.
در ساعاتی قبل از اجرای آتشبس، رسانههای اسراییل اعلام کردند که حزبالله میزایلهای بیشتری را بر مراکز جمعیتی شمال اسراییل شلیک کرده است که برخی از آنها از دافع هوایی عبور کرده و به زمین برخورد کردهاند.
در اثر برخورد این میزایلها، یک نفر زخمی شده است که ظاهراً بر اثر ترکشهای ناشی از رهگیری میزایل بوده است.
اردوی اسراییل در شبکۀ اجتماعی ایکس اعلام کرد که در پاسخ، پرتابکنندههای را که در حملات میزایلی از آن در لبنان استفاده میشد، هدف قرار داده است.
بنیامین نتنیاهو، صدراعظم اسراییل، در یک بیانیه ویدیویی روز پنجشنبه گفت که اسراییل دو خواسته اساسی برای مذاکرات صلح آتی با لبنان دارد: خلع سلاح حزبالله و یک توافق صلح پایدار.
نتنیاهو گفت که حزبالله بر دو شرط برای آتشبس اصرار داشته است: اینکه اسراییل نیروهای خود را از جنوب لبنان خارج کند و نیروهای اسراییلی در ازای تضمین "آرامش" در شمال اسراییل، از حمله به این گروه خودداری کنند.
صدراعظم اسراییل افزود که کشورش این درخواستها را رد کرده و نیروهای خود را در طول آتشبس در یک "منطقۀ حایل امنیتی تقویتشده" که ۱۰ کیلومتر در جنوب لبنان امتداد دارد، نگه خواهد داشت.
دفتر ریاست جمهوری لبنان اعلام کرد که جوزف عوون ، رییس جمهور لبنان، روز پنجشنبه تماسهای تلیفونی جداگانهای با رییس جمهور ترمپ و مارکو روبیو، وزیر خارجۀ امریکا داشته و از آنان به خاطر تلاش جهت دستیابی به آتشبس در درگیری چند دههای اسراییل با حزبالله تشکر کرده است.
